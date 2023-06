Spot y confusión: ¿Wado Lamothe o Esteban De Pedro?

Sin dar mayores precisiones y fomentando la absoluta confusión, Wado de Pedro lanzó un spot de campaña junto al actor Esteban Lamothe. Vestidos igual, uno frente a otro, el parecido se hace más que evidente y en el juego de espejos se hace la pregunta clave: ¿Estaban vas a ser candidato? ¿O Wado?

En juego de roles que se viralizó en las redes, fue un aliciente más a la espera de definiciones en las filas oficialistas.

A las 20 horas por el canal de Youtube de Wado de Pedro se trasmitió una charla distendida que no dio mayores respuesta y se pensó como una conversación repleta de coincidencias que aborda los aspectos del mundos político y el artístico.

“El poder, administrar el poder, confunde. Administra el marea, ¿cuál es el límite? Y, sobre todo en nuestro espacio, saber que sos un ‘nosotros’. Yo soy un ‘nosotros’”, evaluó De Pedro, y siguió sin dar demasiadas precisiones: “Si hoy me tengo que hacer candidato o no; si tengo que hacer tal cosa, si soy ministro o no, es porque hay gente, amigos, compañeros, familia que contiene”.