Racing sufrió pero rescató un punto de su visita a Instituto, por la Liga Profesional

Racing rescató un punto de su visita a Instituto al empatar por 1-1 en el marco de la fecha 20 de la Liga Profesional en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba. Para el elenco del Diego Dabove en su debut en la Gloria convirtió Adrián Martínez y en el complemento igualó la historia Maxi Moralez para la Academia.

La Academia de Fernando Gago no logró encadenar su segundo triunfo consecutivo por el campeonato local y sufrió más de la cuenta para sacar un punto de su dura parada en la Docta ante la Gloria. Las mejores ocasiones en la primera etapa llegaron de la mano del elenco local que consiguió ponerse en ventaja casi sobre el final de la misma, gracias al tanto de su goleador Martínez, que le convierte por segunda vez a un equipo grande en este torneo tras lo hecho ante Boca en La Bombonera.

El complemento fue más de la misma historia pero desde el contraataque fue que la Gloria se hizo fuerte ofensivamente aunque no basto, ya que a los 17 tras una serie de ocasiones consecutivas Maxi Moralez convirtió su primer gol en el fútbol argentino después de doce años y pone el 1-1 primero parcial y luego definitivo en Córdoba. Instituto no quiso quedarse de brazos cruzados pero las múltiples ocasiones de la Gloria recayeron otra vez en Martínez, que esta vez no logró cambiarlas por gol y finalmente fue una igualdad que deja un sabor amargo en la boca de ambos conjuntos aunque por distintos motivos.

Con este resultado, la Academia permanece en la decimosexta colocación en la tabla de posiciones con 23 unidades mientras que la Gloria se sigue de cerca en la decimonovena plaza con 22 puntos, en zona de descenso directo por los promedios. Este sábado, el equipo de Fernando Gago recibirá a Vélez en el Cilindro de Avellaneda por el duelo pendiente de la fecha 17 mientras que en la fecha 21 recibirá en el estadio Presidente Perón a Barracas Central mientras que el equipo de Diego Dabove visitará a River en el Monumental.