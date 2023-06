Scaloni espera por Julián Álvarez, pero maneja alternativas en ataque para la Selección Argentina

La Selección Argentina sigue con los preparativos de cara al inicio de la gira por Asia, que incluirá los partidos ante Australia (el jueves 15 en Beijing) y contra Indonesia (el lunes 19 en Yakarta).

La idea de Lionel Scaloni es poner al equipo habitualmente titular para el primer partido, con Lionel Messi a la cabeza. El problema que se presenta es que todavía no llegó Julián Álvarez, tras la coronación con el Manchester City en la la Champions League, el pasado fin de semana.

La Araña arribará el día previo al partido y será evaluado por el cuerpo técnico en el último entrenamiento, aunque la idea es ponerlo de entrada.

Ante la ausencia de Lautaro Martínez, quien hará un tratamiento especial para rehabilitar su tobillo, en caso de que el ex River no esté al 100 por ciento, pondrían pelear por un lugar Giovanni Simeone y Nicolás González.

Los amistosos de la Selección Argentina en la gira por Asia

vs. Australia en Beijing, jueves 15 a las 9 AM.

vs. Indonesia, en Yakarta, lunes 19 a las 9.30 AM.