La formación de River vs. Banfield, por la Liga Profesional

Después de un triunfo fundamental contra Fluminense para renovar las esperanzas en la Copa Libertadores, River cambia el chip y vuelve a apuntar todos los cañones para seguir escapándose en la cima de la Liga Profesional. Este lunes, desde las 19.10, el Millonario buscará dar un paso más hacia el título contra Banfield y para eso la idea de Martín Demichelis es poner el mejor equipo posible.

Con el envión anímico del 2-0 del último miércoles en el Monumental, los de Núñez quieren mantener el pie en el acelerador en el campeonato local para no sufrir en el tramo final. De esta manera, con el agregado de que entresemana no tendrá compromiso copero, el DT tiene en mente no guardarse nada.

Con Enzo Pérez y Enzo Díaz todavía entre algodones de sus respectivas lesiones (el capitán se está recuperando de una sinovitis en la rodilla izquierda y el lateral de un esguince de rodilla), toma fuerzas la posibilidad de que Demichelis repita la misma formación de River que viene de ganarle a Fluminense.

Si bien habrá que esperar por la evolución de todos lo futbolistas hasta último momento tras un partido de máxima exigencia como fue el último de Copa Libertadores y en tanto no se puede descartar algún retoque en el equipo, lo cierto es que River irá con todo su arsenal para visitar a Banfield.

La probable formación de River vs. Banfield, por la Liga Profesional

Franco Armani; Andrés Herrera, Robert Rojas, Leandro González Pirez, Milton Casco, Nicolás De la Cruz, Rodrigo Aliendro, Esequiel Barco; Nacho Fernández; Pablo Solari y Lucas Beltrán.

Las bajas de River vs. Banfield, por la Liga Profesional

Enzo Pérez: sinovitis en la rodilla izquierda.

Enzo Díaz: esguince de rodilla derecha.

Tomás Lecanda: se recupera de una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Fue el 14/12/22.

Bruno Zuculini: sufrió una rotura parcial de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda el 07/02.

Emanuel Mammana: sinovitis en la rodilla

Miguel Borja: cuadro gripal