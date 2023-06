Apareció en La Bombonera un folleto que propone a Rafael Di Zeo como candidato a presidente de Boca

Aunque pareciera que diciembre queda lejos en el calendario, las elecciones presidenciales en Boca siempre comienzan a asomar varios meses antes. En medio de la danza de candidatos que se postularon y hasta presentaron proyectos para ampliar La Bombonera, apareció un sugerente folleto que insinúa la candidatura para el sillón de Brandsen 805 de un personaje tan polémico como conocido en el Mundo Boca: Rafael Di Zeo, jefe de la barrabrava del Xeneize.

En la previa del empate 1-1 contra Lanús, con goles de Leandro Díaz y Darío Benedetto, empezaron a repartir en el Alberto J. Armando un papel con la frase "Rafa dirigente", seguida de una foto del líder de La Doce y una urna con el escudo del cuadro de La Ribera. Además, en la parte inferior derecha se puede leer "¿Por qué no?", a modo de pregunta retórica para el hincha sobre la insólita propuesta.

Esta imagen, que ahora vio la luz de forma física en la cacha de Boca, ya se había viralizado hace más de 10 días. A través de la cuenta de Instagram de @lanro12oficial, Di Zeo subió este mismo folleto, junto a una encuesta en la que le pregunta a sus seguidores si lo votarían. En la siguiente historia, asomaba un mensaje: "¿Con quién te gustaría que sea dirigente y qué cosas te gustaría que cambian?".

Hace unas semanas atrás, en una entrevista con el programa El loco y el cuerdo, que se emite por YouTube, Rafa había asegurado: “Me gustaría ser dirigente de Boca. Si pudiera, participaría en estas elecciones. Si se dieran las condiciones, sí. Y legalmente estoy habilitado para hacerlo. Me encantaría ayudar a Boca desde otro lado, lo estoy haciendo desde hace un montón de tiempo desde la tribuna”.

Por otra parte, Jorge Amor Ameal, presidente del Xeneize, fue consultado en una entrevista con TyC Sports sobre esta posibilidad de que Di Zeo se sume a la carrera presidencial y no lo descartó: "Si se presenta y lo avalan los socios ¿por qué no? Voy a aclarar algo, yo lo conozco a Rafael. No es que no lo conozco, porque algunos otros dirigentes dicen ‘nunca lo vi’".

Los candidatos a presidente de Boca: ¿se suma Di Zeo?

Hasta el momento, ya son tres los que confirmaron su candidatura. El primero fue Jorge Reale, de la agrupación Familia Xeneize y que cuenta con el sostén de Boca, La causa. También lanzó su campaña Andrés Ibarra, apoyado por los expresidentes Daniel Angelici y Mauricio Macri, quien hasta ocupará un lugar en su lista; y el último en sumarse fue el exvicepresidente primero de la actual gestión Mario Pergolini, que anunció su participación por el movimiento Unidad Xeneize.

Por ahora desde el oficialismo no dieron a conocer el nombre del dirigente que encabezará una lista, pero existen chances de que el vice Juan Román Riquelme se postule, especialmente luego de que la Comisión Directiva aprobara su nuevo espacio Soy Bostero, que le permitiría participar sin necesidad de buscar apoyo político en otra agrupación, como sucedió cuando fue parte de la fórmula de Ameal en 2019.