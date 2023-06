Una victoria contundente, un triunfo que le devuelve la sonrisa y lo reposiciona en el campeonato. Un éxito que corta una racha de 13 meses sin festejos y que, como plus, le ofrece un premio de 4 millones de pesos. Santiago Mangoni, con Chevrolet, fue el destacado en el circuito de Rafaela, escenario de la 7ma fecha del calendario de Turismo Carretera, pero también en la pista en donde además de la gloria los pilotos intentaron adueñarse de la recompensa económica de la denominada “Carrera de los Millones”. El balcarceño ensayó una tarea sin fisuras y se quedó con todo: los puntos para pulsear por la corona y el dinero para solventar una campaña que alimenta la ilusión.

Sereno, campechano, querido y respetado en el ambiente, Mangoni es integrante de una de las estructuras más poderosas que tiene el TC, aunque también conoció el trabajo artesanal y esforzado de competir -y ganar- con un taller propio. El JP Carrera es ahora su casa, a la que se sumó en 2020, abandonó al año siguiente y regresó el año pasado. Bajo ese techo logró la victoria en Rafaela, como la anterior, el 8 de mayo de 2022, en Termas de Río Hondo; antes, debutó como ganador en el autódromo Rosendo Hernández, de San Luis, en 2019, reflotando la esencia de los pilotos del viejo TC que solventaban parte de los gastos con peñas.

Siempre alejado de las polémicas o los escándalos -alguna vez intentaron ensuciarlo en las redes sociales por el consumo de estupefacientes durante una entrevista-, la visita al óvalo rafaelino lo descubrió distante de las controversias que se desataron el sábado durante la prueba de clasificación.

En un trazado donde la succión ofrece beneficios en la velocidad, varios pilotos demoraron la salida a la pista y cuando intentaron marcar el tiempo de vuelta se quedaron sin minutos en el cronómetro. Campeones como Manu Urcera (Torino) y Mariano Werner (Ford), experimentados como Leonel Pernía (Torino) y Julián Santero (Ford) fueron algunos de quienes fueron reclasificados, después de ensayar reclamos ante los comisarios deportivos, quienes habían establecido que iniciaron el giro con el reloj en 0.

“No especulé nada. Aprendí del año pasado, que tenía un gran auto y por quedarme a esperar en los boxes tapé a un rival en la pista y me sancionaron. Salí solo, no usé la succión y tuve una muy buena vuelta: me genera expectativas para pelear por el triunfo”, comentaba Mangoni, que fue escolta del poleman Gastón Mazzacane. Juntos diseñaban un 1-2 de Chevrolet, marca que desde esta fecha tuvo un retoque y el difusor del carburador es 6mm más grande (de 32mm pasó a 38mm). La modificación se tradujo en un mejor rendimiento y protagonismo.

Doblegó a Werner en la serie, después de que el paranaense le quitará por algunos metros el primer lugar, y se aseguró el mejor lugar de partida al desandar la manga más veloz. Matías Rossi (Toyota), Mazzacane, Valentín Aguirre (Dodge) se ofrecían como retadores, pero Mangoni no les dio espacio para el lucimiento. Definió el éxito cuando Rossi no embocó la segunda chicana en el sexto giro y cayó al cuarto lugar; “Venía exigido, me pasé y se me fue la ilusión de pelear por la victoria. Elijo mirar el vaso medio lleno y pensar en la importancia de sumar y volver a ser competitivos”, comentó el Misil, que completó el podio.

Con el retraso de Mazzacane, Mangoni se dedicó a controlar a Aguirre -también piloto del JP Carrera- y firmó la victoria con una diferencia de casi ocho décimas sobre el arrecifeño. Un 1-2 para el equipo y una caricia puertas adentro para la estructura, que en la semana conoció la noticia del fallecimiento de Mario Sechi, un colaborador de Gustavo Lema, dueño del taller. La leyenda “Por siempre Tano” que lucieron los autos, un recuerdo en su memoria.

La sumatoria de puntos y el abandono del puntero del campeonato, Jonatan Castellano (Dodge) -problemas en el motor-, amontonó a los pretendientes a ganar la Etapa Regular del certamen, que clasificará a los mejores 12 a la Copa de Oro, el mini torneo de cinco fechas que determina al campeón. Mangoni -con 188,5 puntos- marcha sexto, a nueve unidades del Pinchito; en el medio, Werner, Mauricio Lambiris y Santero, todos usuarios de Ford. El 2 de julio, en Posadas, el TC tendrá una nueva cita, sin los millones de Rafaela, pero con la gloria que ofrece la victoria en juego.