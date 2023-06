Hugo Gatti criticó ferozmente a Franco Armani en River: "Cuando te agarra el cagómetro, ya no podés"

El presente de Franco Armani en River no es el mejor. El arquero ha demostrado algunos errores en partidos recientes que lo dejaron en el foco de la discusión, algunos que incluso le costaron puntos al Millonario. El que no tuvo reparos en criticar al arquero del conjunto de Núñez fue el Loco Hugo Gatti, quien disparó con munición pesada: "Cuando te agarra el cagómetro, ya no podés".

"Armani jugó en River, tuvo un buen momento pero ahora lo veo inseguro, sin confianza. Es un arquero malo, uno más. Hay momentos que al arquero lo sostienen, pero cuando te agarra el cagómetro es como un cáncer, ya no podés", declaró el polémico exarquero de River y Boca en diálogo con Súper Mitre Deportivo.

Palos para Armani, flores para Dibu Martínez

Contrario a su opinión sobre el arquero de River, Gatti no tuvo otra cosa más que elogios para referirse al guardameta de la Selección Argentina Emiliano Martínez.

El Loco calificó a Dibu como "el jugador más importante" de la Albiceleste en el Mundial y hasta se animó a declarar su participación en Qatar 2022 como la mejor de un arquero argentino en la historia de las Copas del Mundo. Además, lo candidateó para un equipo: "Lo vería bien en el Real Madrid".