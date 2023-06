Furor por Taylor Swift: la insólita lista de requisitos para acampar

Con ese objetivo y a cinco meses de su presentación, un centenar de fanáticos ya comenzaron a acampar en el ingreso del estadio de River para hacerse con un lugar de privilegio el día del show. Cada carpa está organizada por grupos de alrededor de sesenta personas que van rotando. Sin embargo, para poder participar hay que cumplir con una larga lista de requisitos.

Un usuario de Twitter filtró la insólita lista que no tardó en viralizarse. Entre dichos requisitos se menciona: mantener el orden y la limpieza de la carpa, que no participen menores, controlar que esté todo limpio cuando empiece y finalice el turno, no entrar ingresar con zapatillas, tratar de comer siempre afuera para evitar a las hormigas.

Además se establece un mínimo de dos personas y un máximo de tres personas por noche. “La carpa no puede quedar sola bajo ningún término. En caso de sufrir de ansiedad y demás, comunicarlo así siempre están acompañados, no se arriesguen a ir solos”, sostiene la publicación.