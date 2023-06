¡Fin de semana lleno de emocionante hockey en la ciudad, tanto en categoría femenina como masculina!

El hockey femenino de Sportsman se enfrentará en la octava fecha del campeonato a las siempre difíciles representantes de la Municipalidad de Venado Tuerto. Los encuentros se disputarán en el sintético venadense en todas las categorías correspondientes a la línea A del certamen. Por otro lado, en la línea B, las chicas del verde cañaseño recibirán a su par de Sportivo Ben Hur de Rufino en el encantador sintético del parque. Este también será un enfrentamiento correspondiente a la fecha 8 de la competencia.

Y para cerrar el fin de semana con broche de oro, el domingo en el barrio norte, los chicos de Sportsman recibirán la gran visita de Newells Old Boys de Rosario en una nueva jornada de la Copa Amistad. Tanto en primera como en reserva, el equipo local buscará la victoria en un ambiente de buen hockey. A continuación, les presentamos el cronograma de los partidos:

Municipalidad VT - Sportsman Fecha 8 Línea A

Sub 14: 10:00 hs

Sub 16: 11:30 hs

Sub 19: 13:00 hs

Primera: 14:30 hs

Studebaker - Sportivo Ben Hur Fecha 8 Línea B

Sub 14: 10:00 hs

Sub 16: 11:00 hs

Sub 19: 12:30 hs

Primera: 14:00 hs

Sportsman - NOB Copa Amistad

Reserva: 11:00 hs

Primera: 12:30 hs

Se espera un fin de semana lleno de acción, pasión y habilidad en el hockey de la ciudad. Los jugadores y jugadoras darán lo mejor de sí en cada encuentro, demostrando su talento y buscando llevar a sus equipos hacia la victoria. ¡No te pierdas estos apasionantes partidos de hockey en Venado Tuerto!