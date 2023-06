Insúa, tras el empate de San Lorenzo con Palestino en la Copa Sudamericana: “No hicimos los méritos para ganar”

San Lorenzo dejó pasar una chance inmejorable para acomodarse en su grupo en la Copa Sudamericana y soñar con los octavos de final: no pasó del 0-0 con Palestino en el Nuevo Gasómetro, quedó tercero y ya no depende de sí mismo para clasificar a la próxima ronda. Luego del empate, Rubén Darío Insúa se lamentó por el resultado y fue crítico con el rendimiento de sus dirigidos.

“Al equipo le ha faltado creatividad y precisión en los últimos pases. No lo tuvimos en todo el partido y Palestino se defendió bien. Ahora es un poco más complejo cuando uno no depende de uno. No hicimos los méritos para ganar el partido”, expresó, sin vueltas, el Gallego en conferencia de prensa.

Más allá de la bronca, el DT del Ciclón pidió pasar rápido de página: “Le apuntamos al partido del lunes con Central Córdoba. Trataremos de recuperarnos e intentar corregir algunos errores y mejorarlos”.

Respecto a este panorama en la Sudamericana para San Lorenzo, que ya no depende de sí mismo para meterse en octavos sino también de lo que suceda en Palestino-Fortaleza en Chile, Insúa fue claro: “La última fecha dependemos de otro resultado, pero primero tenemos que ganar nuestro partido. No me animaría a opinar sobre lo que pueda hacer otro cuerpo técnico (el de Bragantino). Nosotros tenemos que ganar nuestro partido y después veremos lo que pasa en Santiago”.

Qué necesita San Lorenzo para clasificarse en la Copa Sudamericana 2023

El equipo de Insúa solo puede pasar en la segunda posición, debido a que el ganador del grupo va directo a octavos y el segundo se enfrenta contra un tercero de la Libertadores en los 16avos. El Ciclón está tercero con cinco unidades a tres puntos de Palestino, que se ubica como escolta de los brasileños.

De esta manera, deberá ganarle en la última jornada a Estudiantes de Mérida de local y superar en la diferencia de gol a los chilenos - los de Boedo tienen -2, mientras que Palestino posee +1 -, que deben perder ante Fortaleza en Chile y con los brasileños que ya se aseguraron la primera posición, por lo que podrían jugar con un equipo suplente.