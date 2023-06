La tremenda historia de Tomás Etcheverry, la sorpresa argentina en Roland Garros

Tomás Etcheverry continúa su meteórico ascenso en el circuito ATP y tras derrotar cómodamente a Yoshihito Nishioka logró el pase a los cuartos de final de Roland Garros, donde ante Alexander Zverev buscará meterse dentro de los cuatros mejores del torneo que da nombre a su perro. Conocé su particular historia.

Los inicios de la carrera de Etcheverry: cómo conoció el tenis y la comparación con Del Potro

Oriundo de La Plata y fanático de Gimnasia, no tomó el deporte por una cuestión de herencia familiar (hijo de dos abogados) sino por un juguete que le fue entregado al cumplir cinco años. En el marco de una vacaciones a Cariló, le fue entregado un palo con pelota; con el cuál se enamoró perdidamente de la disciplina. "Jugaba con ella cuatro horas cada día. Golpeaba la pelota solo y no paraba. Cuando volví a casa, pedí a mis padres clases de tenis y así empezó todo", explicó en diálogo con Clarín.

De tan solo 24 años y con una imponente altura de 1.96 mts., trajo desde muy joven comparación con Juan Martín Del Potro por su gran potencia pero también una tremenda agilidad que lo ubica como uno de los tenistas más completos dentro de la nueva camada.

El día que Etcheverry terminó en un calabozo de Alemania

Fanático de Novak Djokovic, a quien enfrentó en el Masters 1000 de Roma y con quien protagoniza una curiosa historia, tuvo un ascenso paulatino por el circuito Challenger en 2021 que de un día para otro se frenó de golpe. La razón se supo varias semanas después, ya que había sido deportado del continente europeo por haber superado los 90 días de estadía en países que pertenecen a la Comunidad Económica Europea.

Es por ello que fue arrestado en el Aeropuerto de Colonia, Alemania, y enviado a un calabozo dentro de su comisario por más de 24 horas antes de dejado en libertad; gracias a la intervención de su familia y emisario de la ATP.

"Me dijeron que me tenían que deportar y entré en pánico. Me trataron bien pero me sentí un delincuente. Ni bien me dejaron en libertad tomé el primer avión y me vine para Argentina. Con la pandemia no es fácil pero encontré uno que de Estambul con escala en Río. En Turquía estuve once horas esperando el vuelo. El tiempo no pasaba más: dormí en el piso y todavía tenía miedo", relató a El Día de La Plata.

Qué le pasó a la hermana de Tomás Etcheverry

Al regresar al país su odisea no terminó, ya que le fue detectado COVID-19 y tuvo que extender aún más ese duro momento que estaba atravesando. "Llevaba siete meses sin ver a mi familia. Me sorprendí cuando me dio positivo. En Europa y en Estados Unidos me hice un sinfín de hisopados por covid y fueron todos negativos. Estaba asintomático pero, como indica el protocolo, me llevaron a un hotel de Buenos Aires en un taxi especial", explicó.

Participó con gran éxito en el circuito Challenger por toda Sudamérica y en abril de 2022 tras ser finalista del Challenger de México se metió por primera vez dentro del Top 100 del ranking mundial; lo que le metió definitivamente dentro del gran tour del deporte. Ese año tuvo un duro golpe dentro de su vida familiar: la enfermedad y fallecimiento de su hermana Magalí, a sus 32 años tras una ardua lucha con el cáncer de mama.

Etcheverrry pocos días más tarde le dedicó su triunfo sobre Aslan Karatsev, por la primera ronda del ATP 250 de Tel Aviv. "Estoy atravesando un momento muy duro en lo personal como consecuencia del fallecimiento de mi hermana, que la luchó como una leona hasta el final contra el cáncer. Por eso este triunfo. Mi dedicatoria fue para ella, que seguro me estaba alentando desde el cielo", relató tras cortar la racha de siete meses sin ganar en el circuito ATP.

El increíble presente de Tomás Etcheverry

Ya en este 2023, se consolidó por completo dentro del famoso circuito y en lo que va del año ya pudo meterse en las finales del ATP 250 DE Santiago y ATP 250 de Houston, en las que cayó ante Nicolás Jarry y Francis Tiafoe -respectivamente- en sendas definiciones. Ingresó en el puesto 49 del ránking mundial a Roland Garros, nombre que no solo es sinónimo de varias de las más grandes alegrías en el tenis nacional sino también de su perro, mostró su mejor versión en lo que va de su carrera.

En sus primeros cuatros partidos avanzó sin dejar un set en el camino y dejó a dos Top 20 en su ruta a los cuartos de final. En primera ronda se impuso sobre Jack Draper por walkover antes de vencer de manera consecutiva a Alex de Minaur (19°) y Borna Coric (16°) antes de derrotar de forma contundente a Yoshihito Nishioka para picar su boleto a los ocho mejores del torneo.

"No lo puedo creer, es un sueño para mí, gracias por todo el cariño del público y a mi familia y mi equipo. Vamos a seguir, a descansar y a estar listo para el partido siguiente", sostuvo Etcheverry, quien superó a su rival nipón por 7-6 (10-8), 6-0 y 6-1.

Además, el tenista nacional, que jugará la próxima ronda con el alemán Alexander Zverev (27°), le dedicó la victoria a su pueblo: "Sé que hay muchos argentinos acá, les quiero agradecer todo el apoyo, no saben lo que se siente dentro de la cancha. Este triunfo es para ellos y para toda la gente que está apoyando en Argentina".

Concluyó con una nueva dedicatoria a su hermana, a quién le tiene más que presente aún durante sus partidos. "Siempre le estoy pidiendo fuerzas últimamente a mi hermana y se que ella siempre me las da dar. Hoy en un momento importante en un saque le dije: 'Por favor, Magui. Ayudame', y me ayudó. Metí un ace", confesó con gran emoción.