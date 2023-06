Resumen de la fecha 13 en la primera divisional A y la sexta en la divisional B

➡️ Primera División 'A' (13ra fecha)

✅ Teodelina FBC 2 – Jorge Newbery (VT) 1 (Juan Manuel López y Ezequiel Bertone / Emmanuel Aguilar)

✅ Studebaker 2 – Dep. San Jorge 1 (Francisco Antonietta y Agustín Flores / Lucas Mihojevic)

✅ Juv. Pueyrredón 2 – Peñarol 2 (Diego González y Marcelo Gerbaudo / Joel Glavinovich y Ezequiel Torres)

✅ Unión y Cultura 1 – General Belgrano 0 (Alexandro Fernández)

✅ Sp. Sarmiento 2 – Los Andes 2 (Ezio Coria x2 / Elías Ávalos y Facundo Cejas)

✅ Juventud Unida 1 – Sp. Sancti Spíritu 1 (Exequiel Albarracín / Lucas Permuchi -p-)

✅ Atl. Elortondo 3 – Hughes FBC 1 (Matías Moreira, Leonel López y Matías Lozano / Lucas Pochettino)

✅ Sp. Rivadavia 3 – Independiente (VC) 1 (Leandro Gallego y Brian Almará x2 / Rubén González)

➡️ Primera División 'B'

👉 Zona 1 (6ta de las revanchas)

✅️ Independiente (A) 2 - Jorge Newbery (R) 3 (Miguel Bianco y Luciano Marroco / Ignacio Salaberry, Diego Vázquez y Agustín Araiz)

✅️ Sp. Avellaneda 3 – Centenario 3 (Joel Giménez, Benjamín Paredes y Facundo Benítez / Juan Navarro, Mateo Gauchat y Agustín Maidana)

✅️ Belgrano (R) 2 – Matienzo 2 (Diego Alós y Juan Ignacio Polo / Carlos Arias x2 -1 de penal-)

✅️ Central Argentino 0 – Belgrano FBC 1 (Valentín Romero)

✅️ Sp. Ben Hur 1 – Sacachispa 0 (Alexis Rigotti)

👉 Zona 2

Postergado (5ta de las revanchas):

✅️ Náutico Melincué 1 – Ciudad Nueva 2 (Juan Maidana / Jonatan Rinaudo x2 -1 de penal-)

ℹ️ #POSICIONES

➡️ Primera División 'A'

Peñarol 26 puntos

Rivadavia 26 puntos

Hughes FBC 24

Studebaker 24

Atl. Elortondo 24

Teodelina FBC 24

Pueyrredón 23

Sarmiento 17

Unión y Cultura 17

Jorge Newbery (VT) 16

Gral. Belgrano 14

Sp. Sancti Spíritu 13

San Jorge 12

Los Andes 11

Juventud Unida 11

Independiente 7

➡️ Primera Division 'B'

👉 Zona 1:

J. Newbery (R) 39 puntos

Centenario 31

Belgrano FBC 31

Central Arg. 26

Matienzo 24

Ben Hur 20

Sacachispa 16

Belgrano (R) 14

Independiente (A) 10

Avellaneda 4

👉 Zona 2:

Carmelense 33 puntos

Sportsman (VC) 29

Ciudad Nueva 26

San Martín 21

Nueva Era 20

Racing 19

Náutico 14

Chapuy 11

Sp. María Teresa 8

Talleres 7

ℹ️ #PRÓXIMA #FECHA

➡️ Primera División 'A' (14ta)

✅ Sp. Rivadavia vs Teodelina FBC

✅ Independiente (VC) vs Atl. Elortondo

✅ Hughes FBC vs Juventud Unida

✅ Sp. Sancti Spíritu vs Sp. Sarmiento

✅ Los Andes vs Unión y Cultura

✅ Gral. Belgrano vs Juv. Pueyrredón

✅ Peñarol vs Studebaker

✅ San Jorge vs Jorge Newbery (VT)

➡️ Primera División 'B'

❌️ (La Zona 1 no tendrá actividad)

👉 Zona 2 (6ta de las revanchas)

✅️ Sp. Carmelense vs Ciudad Nueva

✅️ Nueva Era vs Náutico

✅️ San Martín vs Sportsman (VC)

✅️ Dep. Chapuy vs Racing Club

✅️ Def. Talleres vs Sp. María Teresa