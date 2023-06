Juan Martín Del Potro jugará un torneo de exhibición en China

Sonríe el tenis argentino y no solo porque Francisco Cerúndolo y Tomas Etcheverry están pisando fuerte en Roland Garros. Hoy, Juan Martín Del Potro confirmó que volverá a las canchas de manera formal: será para jugar un evento de exhibición junto con varias leyendas. ¿Jugará el US Open en agosto?

La Torre de Tandil participará del Torneo Internacional de Maestros de Tenis de Hangzhou 2023, que se llevará a cabo del 22 al 25 de junio. También estarán tenistas de la talla de Marat Safin, Carlos Moya y David Ferrer, entre otros.“Espero conocer a todos mis fanáticos en China y hagamos de este evento una experiencia increíble para todos. ¡Nos vemos pronto!”, comunicó Delpo.

Juan Martín le había puesto un punto final a su carrera profesional en febrero de 2022, en el Argentina Open, al caer ante Federico Delbonis. Pero una promesa podría cambiarlo todo: “Dije que si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”, explicó en marzo.

¿Del Potro jugará el US Open 2023?

El torneo comienza el 28 de agosto y todavía no está confirmada la presencia del argentino. Pero lo que es un hecho es que participar es algo que ilusiona mucho al jugador tandilense. “No sé si estaré al 100 por ciento pero, al menos, sí mi último partido de tenis tiene que ser este año, quiero que sea en el US Open. Trabajaré duro por última vez, tal vez, en mi carrera, y luego nunca se sabe. Dios decidirá si estoy listo o no”, consideró hace unos meses.

Mientras tanto, la exhibición en tierras asiáticas le da la oportunidad a Delpo de sumar ritmo de juego y de testear su nivel y estado físico.