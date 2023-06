El planteo de Perotti contra quienes se oponen al voto joven

El Procurador Fiscal Electoral, Jorge Barraguirre, ratificó su dictamen a favor de permitir el voto voluntario para jóvenes de 16 y 17 años en las próximas elecciones locales de la provincia de Santa Fe.

Su recomendación fue desestimar el planteo de reconsideración presentado por los hermanos Mario y Néstor Deschi, con el respaldo legal de Domingo Rondina, ante el Tribunal Electoral. Este escrito cuestionaba la resolución del tribunal que había dado lugar a una solicitud de los diputados Agustina Donnet y Rubén Giustiniani para habilitar el sufragio juvenil en Santa Fe.

Ahora, la decisión final recae en el Tribunal, que deberá ratificar su resolución previa a favor del voto de los jóvenes, tal como lo recomendó el Procurador.

En esa línea, el Gobernador Omar Perotti cuestionó a quienes utilizan la Constitución provincial para negar el sufragio optativo para jóvenes. "Nosotros lo hemos enviado como proyecto pidiendo el voto para los jóvenes", recordó el mandatario.

"LA CONSTITUCIÓN ES UNA SOLA. SI ES NO, ERA NO TAMBIÉN PARA LAS CIUDADES QUE NO TENÍAN DIEZ MIL HABITANTES"

Y criticó "las circunstancias de cómo se mira a veces nuestra constitución. Nuestra constitución se mira de una manera cuando a ciudades que no tienen diez mil habitantes las convertimos en ciudad, y la Constitución dice diez mil habitantes".

"Pero después somos muy rigurosos cuando todos los jóvenes del país pueden votar, y aquí en Santa fe, no. Entonces, la Constitución es una sola. Si es no, era no también para las ciudades que no tenían diez mil habitantes", aseveró.

Finalmene, Perotti pidió que "si somos flexibles en un lado, tengamos esto también. Yo creo firmemente en la posibilidad de de los jóvenes de expresarse, de tener las mayores capacidades para poder ya ser parte, con sus decisiones, de la comunidad que viene".