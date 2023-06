Bullrich: "Pullaro se pudo haber equivocado como ministro, pero no es narco"

La precandidata a presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió en defensa del precandidato a gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, luego de los comentarios de Carolina Losada sobre supuestos vínculos con el narcotráfico durante su gestión como ministro de Seguridad provincial durante el gobierno de Miguel Lifschitz.

Bullrich, en una entrevista en "La cornisa", de La Nación+, afirmó que aunque Pullaro tuvo problemas y cometió errores en su gestión, no cree que esté involucrado en el narcotráfico. Días atrás, Losada se había referido a "algunos contactos de candidatos con el narcotráfico. Concretamente hay un candidato que fue ministro de Seguridad que tiene mucho que hablar y que explicar respecto de lo que hizo en su momento". Ante la pregunta sobre por qué no mencionaba el nombre, Losada dijo: "Pullaro, lo nombro, no tengo ningún problema".

En este marco, Bullrich aseguró que "estamos en unas Paso donde se discute qué proyectos y qué representación lleva cada uno. Los que defendemos un proyecto de cambio profundo tenemos que hablar con la verdad y la autenticidad. Si esa es su verdad, si esa es su autenticidad, está bien que lo plantee", sostuvo.

"Conozco a Pullaro, creo que tuvo muchos problemas, problemas serios y equivocaciones. Pero no creo que sea parte del narcotráfico. No lo creo, aún apoyando a Carolina Losada con toda mi fuerza para que sea la gobernadora", añadió.

"También tengo que tener la honestidad intelectual de decir que Pullaro se equivocó con algunos jefes de Policía, pero eso no lo convierte en un narcotraficante", insistió, para remarcar: "Conozco el tema porque estuve ahí".

Finalmente, la precandidata presidencial llamó a "separar un error de una complicidad".