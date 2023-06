El papá de Lionel Messi, sobre su vuelta a Barcelona: "Me encantaría que vuelva"

Después de varias semanas de idas y vueltas, los destinos de Lionel Messi y Barcelona parecen estar cada vez más cerca. Es que en las últimas horas se dio una especial reunión entre Jorge Messi -padre y representante del jugador- y Joan Laporta, presidente del club. Al retirarse, el padre de la Pulga lanzó una esperanzadora frase que encendió la ilusión: "Me encantaría que vuelva".

Cerca del mediodía de Barcelona, Jorge Messi fue grabado mientras ingresaba a una reunión con Joan Laporta. Dicha reunión se dio en medio de rumores que surgen desde España e indican que Barcelona estaría cerca de recibir el OK por parte de La Liga respecto de su plan de viabilidad. Al salir del encuentro, Jorge Messi fue abordado por periodistas, negó la reunión pero lanzó la esperanzadora frase.

Inicialmente y ante la consulta del encuentro con Laporta, Jorge Messi negó haberse encontrado con el presidente de Barcelona, pero reconoció contactos previos: "No estuve con el presidente. No sé nada todavía. Me encantaría que vuelva. Hemos hablado el otro día pero nada confirmado. Depende de un montón de cosas. Todavía tenemos que hablar un montón de cosas".

De qué depende el retorno de Lionel Messi a Barcelona

Como se sostuvo hasta el día de hoy, el regreso de Lionel Messi depende de que Barcelona logre la aprobación del plan de viabilidad presentado ante La Liga. En las últimas horas, medios españoles lanzaron la versión de que el mismo sería aprobado de manera inminente. Sin embargo, el OK todavía no llegó y depende del órgano de control económico de La Liga.

Una vez aprobado, Barcelona estará en condiciones de hacer un ofrecimiento por el fichaje de Messi, así como también de renovar algunos contratos y de inscribir otros contratos ya firmados pero todavía no registrados, como el nuevo vínculo de Gavi.