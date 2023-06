Ni Una Menos Santa Fe convoca a marchar y exige al Estado que ponga todos sus recursos para la búsqueda de Mónica Aquino

Este sábado, como cada 3 de junio desde 2015, cuando se llevó a cabo la primera marcha espontánea tras el femicidio de Chiara Páez de la localidad de Rufino, la asamblea Ni Una Menos de Santa Fe convoca a las mujeres a tomar las calles de la ciudad en contra de la violencia de género.

El lema de este año es por la aparición con vida de Mónica Aquino, la joven de Varadero Sarsotti que desapareció el pasado 5 de mayo en un contexto de explotación sexual. "Quienes integramos la Asamblea reclamamos al Estado que ponga todos sus recursos para la búsqueda de Mónica", expresaron.

La concentración será este sábado 3 de junio a las 14, en la Plaza San Martín de la ciudad de Santa Fe, donde habrá una serie de talleres. Luego, a las 16, partirá la movilización por calle Primera Junta hasta Urquiza, luego se caminará hasta General López hasta llegar a Plaza 25 de Mayo. A las 17 será el acto central.

El lema de esta movilización es por "la aparición con vida de Mónica Estefanía Aquino ya".

"Estamos planteando la urgencia de acentuar las búsquedas de Mónica y estamos acompañando a les familiares y amigues para que de alguna manera sientan que no están solos en esta desesperada situación", expresó.

Asimismo, señaló que "la Asamblea Ni Una Menos expresa su rechazo a este tipo de situaciones que explicitan lo que es la violencia de género en su situación más grave, más extrema como es la que ha vivido Mónica. Y por el otro lado, la necesidad de reforzar los mecanismos para que estas situaciones no vuelvan a repetirse".

Por último invitó a toda la ciudadanía a sumarse desde las 14, momento en el que se desarrollarán talleres sobre temas vinculados a la fecha.

¿Dónde está Mónica Aquino?

Tres personas detenidas y procesadas por explotación sexual. Cuatro niños que no saben nada de su madre desde hace cuatro semanas. Una causa judicial que no avanza y decenas de rastrillajes y allanamientos que no dieron resultados. Esa es una apretada síntesis del caso de Mónica Aquino, la joven de 29 años que fue vista por última vez el pasado 5 de mayo en una esquina de barrio Sur en la ciudad de Santa Fe.