Santa Fe violenta: una moto robada, persecusión, fuga y un preso que terminó escapándose de la comisaría

Un procedimiento policial que comenzó en Moreno y Saavedra de la ciudad de Santa Fe, frente a dos hombres sospechosos derivó en una persecución y motoderrape de los mismos en Juan Díaz de Solís y Pasaje Cervantes. Uno de los delincuentes se fugó, el otro fue detenido y trasladado a la comisaría por andar en una moto con pedido de secuestro. El preso se dio a la fuga.

Todo ocurrió cuando los efectivos de la Brigada Motorizada interceptaron en Moreno y Saavedra a dos sospechosos que transitaban en una moto 110 cc. Cuando vieron a la policía se dieron a la fuga, los persiguieron pero no se detuvieron.

Al llegar a Juan Díaz de Solís y Pasaje Cervantes, los delincuentes derraparon y a uno de ellos se le cayó un arma de fuego que llevaba en la cintura. La levantó y se fugó. Al mismo tiempo uno de los efectivos que estaba en la persecución chocó contra uno de los ladrones, se cayó al piso y se lesionó brazos y piernas.

Al intentar detener al conductor de la moto éste le pegó una trompada en la cara al policía e intentó escapar pero no pudo. Lograron retenerlo y detuvieron al joven de 28 años. La moto -una Honda Wave roja- quedó en calidad de secuestro por contar con pedido de captura por robo del 29 de mayo.

El policía fue trasladado al hospital Cullen mientras que el detenido fue llevado a la Comisaría Segunda. Cerca de las 21.30 el preso se dio a la fuga, aunque no trascendió en qué circunstancias. C. C. E de 28 años que sigue sin aparecer, fue identificado por daños, resistencia a la autoridad y evasión.