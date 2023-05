Ricardo Gareca y el mal momento de Vélez: "Necesito pastillas para dormir"

Vélez rescató un empate ante River, el puntero del campeonato, 2-2 gracias a los goles de Lucas Pratto y Francisco Ortega, pero sigue sin poder levantar cabeza y sigue hundiéndose en la tabla de posiciones. Tras la igualdad, Ricardo Gareca habló con los medios, reconoció su preocupación y reafirmó su compromiso con el club pero aclaró que pretende salir con "buen juego".

"Estamos en una etapa que necesitamos pastillas para dormir. Estamos todos, ustedes, nosotros, todos estamos en Vélez en una etapa que no te permite estar tranquilo. Estoy a full, como están los muchachos, como estamos todos, los dirigentes, todos estamos a full con este tema", arrancó el Tigre. Vélez atraviesa un duro presente deportivo que todavía no pudo revertir el ídolo y prestigioso DT. El equipo lleva nueve partidos sin victorias y desde la vuelta del Tigre sólo pudo ganar una vez: 4-0 vs. Central Córdoba de Santiago del Estero, el pasado 21 de marzo.

"Estoy enchufado, vivo para Vélez, lo único que me obsesiona nada más en este como a los muchachos salir de esta situación, volver a retomar, pero a retomar desde el buen juego, desde la calidad futbolística que tenemos y que podemos ejercer este protagonismo", cerró sobre el tema.

Los malos resultados repetidos generaron un clima espeso en el club, que a fin de año celebrará elecciones. Después de la derrota con Estudiantes de La Plata hace tres semanas, el plantel recibió la visita de la barra brava en la Villa Olímpica. Este lunes, cuando los jugadores se iban al vestuario para el entretiempo los hinchas volvieron a demostrar todo su enojo y eso también generó la reacción de Lucas Pratto en su festejo en el 1-1.