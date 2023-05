Un Legado de Honestidad, Dignidad y Sacrificio: El Valor de una Buena Dirigencia Deportiva

Cuando el amor se transforma en odio, y los resultados no acompañan el desempeño de una persona en su cargo, resulta difícil comprender el panorama completo. En ocasiones, recordamos con nostalgia los momentos de triunfo, cuando amábamos a aquellos que lideraban nuestra historia roja. Sus nombres eran aclamados y proclamados como lo mejor para nuestro club. Sin embargo, en esta última temporada, nos encontramos en una liga extremadamente competitiva, una liga en la que los que más tienen a menudo tienen el control. Tal vez nuestros actuales dirigentes no nos representen en el mismo nivel en el que quisiéramos ser representados. Entonces, ¿no tenemos derecho a réplicas cuando los malos arbitrajes nos perjudican y nadie nos defiende? ¿Cuándo la dirigencia no atiende las necesidades básicas de nuestra institución? ¿Cuándo los jugadores carecen de lo que el club debería brindarles?

Estas deficiencias se suman a los resultados negativos en el terreno de juego. Futbolísticamente, parece que el amor incondicional que sentíamos hacia aquellos que dieron su tiempo, su familia y su dinero al club, sin recibir un solo peso a cambio, se ha transformado en odio. En los últimos partidos, hemos escuchado insultos dirigidos hacia aquellos técnicos del club. Hemos escuchado peticiones para que se marchen. Aún no logro comprender cómo podemos pasar del amor al odio simplemente porque los resultados no son los esperados. ¿Acaso es una cuestión de egos personales por parte de los jugadores? ¿Será que el club no está proporcionando lo necesario para su desarrollo?

¿Por qué culpar exclusivamente a los Dt? A caso no fueron ellos mismos los que nos dieron el ascenso,! Cuántas cosas debemos corregir y cuántas otras debemos reflexionar antes de insultar o emitir juicios sin conocimiento. Como hincha, simpatizante y exdirigente, me duele profundamente que los resultados deportivos no sean los deseados. Pero aún más doloroso es observar cómo, en un momento en el que todos los seguidores del Rojo deberíamos estar unidos para sacar adelante al club, los resultados deportivos nos dividen. En este escenario, vemos a aquellos que ostentan el poder sin hacer nada, y a quienes hicieron todo por el club marcharse.

Fernando y Cartucho, ustedes han dejado un legado muy valioso. Un legado de honestidad, dignidad y sacrificio. Si bien los resultados deportivos no han sido favorables en el último año, les debemos a ustedes el último ascenso. Pero más allá de los resultados futbolísticos, les debemos nuestra comprensión hacia todos los jugadores, la atención que brindaron y la dedicación que les ofrecieron a cada uno de ellos. Lamentablemente, esa misma atención y dedicación no fueron otorgadas por la actual dirigencia del club. Han sido ustedes, Fernando y Cartucho, quienes han llevado la carga de la honestidad y la dignidad en sus acciones.

Hoy, quiero expresarles mi respeto, admiración y gratitud. Han hecho tanto por este club, y su labor no debe quedar en segundo plano. Su partida marca un quiebre en la historia reciente de nuestro equipo. Han dejado una vara muy alta, una vara que representa la integridad y el compromiso con el bienestar de nuestros jugadores y nuestra institución.

Es momento de reflexionar sobre la importancia de una buena dirigencia deportiva. No se trata solo de los resultados en el campo de juego, sino de todo lo que se construye detrás de escena. El amor y la pasión por el club deben ir acompañados de la responsabilidad y el compromiso de brindar a los jugadores todas las herramientas necesarias para su desarrollo y éxito. No podemos permitir que las falencias en la gestión de la directiva afecten el rendimiento de nuestro equipo.

Es hora de reconocer y valorar el legado dejado por Fernando y Cartucho. Su honestidad, dedicación y sacrificio merecen ser respetados. A pesar de los obstáculos y los resultados adversos, ellos supieron mantener su integridad y trabajar incansablemente por el bienestar del club. Su labor ha sido fundamental para el último ascenso y para mantener viva la llama del amor por nuestros colores.

Como hinchas, es nuestro deber unirnos en tiempos difíciles. No dejemos que los resultados deportivos nos dividan y nos hagan olvidar todo lo positivo que se ha construido. Es momento de exigir un compromiso real hacia nuestro club. El éxito no se logra de la noche a la mañana, requiere tiempo, trabajo y una dirigencia comprometida. Recordemos que el amor por nuestro club trasciende los resultados y se basa en los valores que representamos. Sigamos adelante con la convicción de que juntos, como una verdadera familia, podemos superar cualquier obstáculo y llevar al Rojo de Barrio Sur a lo más alto.

¡Fuerza, unidad y pasión!

Nuestro club merece lo mejor …

Gracias Fer y Cartu! Como padre, simpatizante y ex presidente! Gracias..