Triunfazos de Schwartzman, Cachín, Etcheverry y Tirante en Roland Garros

Cinco tenistas argentinos hicieron su estrenó este lunes, en la segunda jornada de actividad del cuadro principal de Roland Garros, el segundo Grand Slam de 2023, que tiene a Novak Djokovic (3), que hoy venció a Aleksandar Kovacevic, y Carlos Alcaraz (1), como máximos favoritos al título, tras la confirmación de la ausencia de Rafael Nadal por lesión.

Diego Schwartzman (93), en una temporada de malos resultados, levantó un partido que tenía complicadísimo ante el español Bernabé Zapata Miralles (37), quien le ganó los primeros dos parciales. Sin embargo, el Peque tuvo una gran reacción y se impuso por 1-6, 6-7 (5), 6-2, 6-0 y 6-4.

Schwartzman, semifinalista en 2020 y cuartofinalista en 2021, en ambas ocasiones derrotado por Nadal, defiende en París su acceso a los octavos de final del año pasado (perdió con Djokovic) y de caer antes de esa ronda saldrá del Top 100. En la próxima ronda enfrentará al portugués Nuno Borges (76).

En tanto, Pedro Cachín (63) también avanzó en Roland Garros al superar al austriaco Dominic Thiem (91), finalista dos años seguidos, en 2018 y 2019, en un intenso encuentro que se extendió cinco sets: 6-3, 6-2, 6-7 (1), 4-6 y 6-2. Ahora, el cordobés de Bell Ville se las verá ante el croata Borna Coric (16), que dejó en el camino al rosarino Federico Coria (94) por 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3 y 6-3.

Además, Tomás Etcheverry (46), en el mejor año de su carrera tras haber sido finalista en los ATP 250 de Santiago, Chile, y Houston, superó un debut en la previa complicado ante el británico Jack Draper (60) al que venció por 6-4, 1-0 y abandono. Ahora espera por el australiano Alex De Miñaur (19), que sacó en cuatro parciales al bielorruso Ilya Ivashka (86).

Mientras que Thiago Tirante (153) logró un triunfo espectacular ante el neerlandés Botic Van De Zandschulp (30) por 6-2, 4-6, 6-3 y 6-4 y lo espera el chino Zhizhen Zhang (70), quien eliminó al serbio Dusan Lajovic (51) por 6-1, 4-1 y abandono.

Los tenistas argentinos que debutan el martes en Roland Garros

Francisco Cerúndolo (28°) vs. Jaume Munar (77, España)

Sebastián Báez (44°) vs. Gael Monfils (386, Francia)

Guido Pella (421) vs Quentin Halys (87, Francia)

Genaro Olivieri (227) vs. Giovanni Mpetshi Perricard (233, Francia)