Perotti cruzó al socialismo por la inseguridad: "Tardío es no haber hecho algo 12 años antes"

El Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, le respondió al socialismo santafesino tras las críticas que recibió la convocatoria realizada por la Casa Gris para que precandidatos trabajen en un "plan de seguridad" para la provincia. "Siempre hay que encontrarle un defecto a las cosas para quitarle valor", cuestionó el mandatario luego de regresar de una misión institucional por el norte de África.

Cabe recordar que hace algunas semanas, en el marco del cierre de listas, el titular del Ejecutivo solicitó a los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena y de Seguridad, Claudio Brilloni, que establezcan un plan de trabajo con los equipos técnicos de los postulados a la Gobernación.

“Entendemos que es un esfuerzo donde deben estar todos y seguramente todos tienen mucho para aportar. ¿Por qué esperar hasta el 10 de diciembre si hay cosas que, en conjunto, entendemos que podemos hacer ahora?”, dijo hace algunas semanas el mandatario.

Tras la convocatoria, algunos sectores tildaron de "tardía" la propuesta del Gobernador. Para Maximiliano Pullaro, precandidato a Gobernador y ex ministro de Seguridad -Gestión Lifschitz- el llamado “llegó muy tarde” y representa, en realidad, “una picardía preelectoral”. “Es como el abrazo del boxeador que tiene que llegar al último round y se abraza de su adversario para resistir”, consideró el diputado provincial.

En tanto, la ex intendenta de Rosario y también postulante a la Casa Gris, Mónica Fein, manifestó que se trata de una idea “un poco cínica”. “Es hipócrita que lo haga cuando es candidato y le quedan pocos meses de gobierno”, sentenció.

"Tardío es no haber hecho algo 12 años antes"

Tras esos dichos, llegó la respuesta de Perotti. Apenas culminó el Tedeum por el 25 de Mayo, en la Catedral de Santa Fe, el gobernador respondió en diálogo con la prensa que "siempre hay que encontrarle un defecto a las cosas para quitarles valor".

"La convocatoria es valiosa, lo tardío es no hacerlo, lo tardío quizás es no haberlo 12 años antes. Allí tenemos lo tardío en como enfrentar el delito y su crecimiento en la provincia de Santa Fe", cruzó el mandatario.

Y agregó: "Queremos nosotros fundamentalmente es que todos los equipos técnicos y los que tienen deseo realmente contribuir puedan estar sentados en una mesa, junto a muchas de nuestras universidades y entidades intermedias".

"Cada uno tendrá sus lugares de debate, pero en una mesa sin el bombardeo de los candidatos. Tenemos que tener la capacidad de poder resguardar un ámbito donde ojalá podamos encontrar coincidencias, y donde ojalá podamos encontrar un piso mucho más alto para la discusión y para la acción. Si hay acciones que allí se sugieren, y que ya podemos implementar, no hay que esperar hasta el 10 de diciembre para que se puedan hacer. Si le sirven a la gente, tienen que implementarse mañana, y eso es lo central de esta convocatoria", cerró el Gobernador.