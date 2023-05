El Mundial Sub 20 que se desarolla en nuestro país ingresó en la recta final: se vienen los octavos de final, instancia en la que estará Argentina, que se clasificó primera del Grupo A tras golear por 5-0 a Nueva Zelanda en la tercera jornada. Conocé cuándo se juega, fixture, horarios y partidos.

Fixture de octavos del Mundial Sub 20: cuándo se juega, hora y patidos

Estados Unidos vs. Nueva Zelanda | Malvinas Argentinas de Mendoza, 30 de mayo a las 14.30

Uzbekistán vs. Israel | Malvinas Argentinas de Mendoza, 30 de mayo a las 18

Colombia vs. Eslovaquia | Bicentenario de San Juan, 31 de mayo a las 14.30

Brasil vs. Túnez | Diego Armando Maradona de La Plata, 31 de mayo a las 14.30

Argentina vs. Nigeria | San Juan del Bicentenario, 31 de mayo a las 18

Inglaterra vs. Italia | Diego Armando Maradona de La Plata, 31 de mayo a las 18

Gambia vs. Uruguay | Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, 1 de junio a las 14.30

Ecuador vs. Corea del Sur | Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, 1 de junio a las 18