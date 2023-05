Así fue el regreso de Messi al PSG: la guerra de silbidos y aplausos en la grada, el mensaje de Neymar y la dura calificación de la prensa

No fue un partido fácil para Lionel Messi. El argentino volvió al Parque de los Príncipes después de la suspensión que lo marginó una semana de entrenar con sus compañeros y en la previa del duelo ante el Ajaccio los ultras del cuadro francés silbaron cuando por altoparlantes informaron que iba a ser titular. Pese a esto, el número 30 hizo un buen partido y logró dividir al estadio.

Es que en los primeros minutos, cada vez que tocaba la pelota se oían abucheos, sobre todo cuando se acercaba a los córners para ejecutar los tiros de esquina. Pero, el tiempo le dio animó a los miles de fans del zurdo de 35 años que se animaron a corear su nombre y en el segundo tiempo lo ovacionaron, para silenciar a los ultras.



Esto quedó muy claro a los 57 minutos de partido, en una acción en la que La Pulga se quitó dos rivales de encima pero no pudo patear al arco e improvisó un taco para un compañero. La jugada finalmente no terminó en una acción de peligro, pero hizo que gran parte de los espectadores se pusiera de pie y cantara en favor del número 30. Curiosamente, Messi quedó envuelto en una polémica sin quererlo. Cuando quedaban 15 minutos para el final y el marcador ya estaba 5-0, Leo fue víctima de una infracción en la puerta del área, pero el árbitro le cobró retención. Mientras él estaba en el piso, se armó un tumulto entre jugadores de ambos equipos y entre los golpes y los empujones hubo dos expulsados: Hakimi, de PSG, y Mangani, de Ajaccio. Todo sucedió con el delantero sentado en el suelo. Mientras tanto, en uno de los palcos del estadio estaba Neymar, quien se recupera de una lesión. El brasileño compartió en sus redes sociales una imágenes charlando por videollamada con Luis Suárez, su ex compañero en Barcelona. “Apoyando a nuestro amigo Leo Messi. Juntos”, escribió el punta, en un posteo que hizo recordar a los fans del conjunto catalán aquel tridente ofensivo que llevó al club a ganar la Champions League 2015.

Pese a la goleada 5-0 del PSG, la prensa volvió a cargar contra el rosarino en los puntajes. Le Parisien, por ejemplo, lo calificó con 4 puntos: “Animado por parte del público, el argentino sobre todo intentó jugar con pases. Trató de adelantar a sus compañeros, hizo algunos buenos cambios pero también experimentó el desperdicio”, en referencia a que no fue eficaz y directo a la hora de definir.

Quien sí defendió a Messi fue Galtier en conferencia de prensa: “Recuerdo algunos pitidos a Leo, pero sobre todo recuerdo los aplausos. Estuvo muy concentrado e hizo un gran partido”.

PSG llegó a 81 puntos y le sacó seis de ventaja al Lens cuando quedan 9 en juego. El equipo capitalino parece estar cada vez más cerca de consagrarse campeón de la Ligue 1 y al menos así cerrar la temporada con un festejo.