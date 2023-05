La provincia consolida la implementaciòn de la modalidad de educaciòn intercultural bilingùe

El ministro de Educación, Víctor Debloc, participó de la apertura del Primer Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe. La jornada comenzó con una ceremonia ancestral, en el marco de la conmemoración de los 450 años de la Fundación de Santa Fe.

En la oportunidad, Debloc expresó que "es una alegría enorme, en términos educativos, pedagógicos, que tengamos un Congreso Latinoamericano, por todo lo que eso significa en términos de deliberación, de debate, y poder concluir algunos consensos que nos permitan seguir profundizando las políticas pedagógicas y curriculares de la EIB en la provincia de Santa Fe".

En este marco, Debloc expresó que "esperamos que con las actividades que están previstas en el congreso, nos encontremos, nos podamos escuchar, podamos debatir, podamos perfilar por dónde tiene que ir lo que falta, lo que está pendiente y reconocer como lo han hecho ellos, reconocer los avances que hemos producido en términos de titularización, en términos de reconocimiento a la tarea, un lugar que se viene construyendo, que no es sin lucha, no es sin coraje, no es sin la paciencia de la espera, de la acción que está haciendo y que va a producir los resultados esperados"

“Cuando visitamos unas escuelas de la región, dialogamos con estudiantes y con profesores y equipo directivo sobre el oficio de educar, sobre la responsabilidad pública que tenemos todos los docentes en la medida en que cuando comprometemos una mirada, una palabra, una actitud, una comunicación en relación con saberes, estamos fortaleciendo ciertas identidades, que estas identidades étnicas formen parte de los reconocimientos, formen parte de los fortalecimientos escolares y que la pasión sea la que permita que nuestros estudiantes se transporten, como que se suben a una nave espacial y viajan y que no importe el tiempo de la hora ni el tiempo del recreo porque hay algo allí, que se está comunicando", agregó el ministro de Educación.

Por último, Debloc les manifestó a los participantes del congreso, "que vuelvan a pasar esas cosas en nuestras escuelas es muy importante. Que volvamos a enamorarnos de los saberes a partir de que hay una maestra y una maestra apasionada que nos lleva y nos hace recorrer otros caminos, algunos caminos conocidos y otros nuevos, que nos demos la oportunidad de evidenciar otros saberes, acompañados por los maestros y maestras idóneas. Que este congreso nos deje lineamientos claros para seguir, porque esto va a significar escucha, debate, intercambio. Si eso ocurre, evidentemente, los futuros de la integración de los saberes y de las comunidades originarias al pueblo argentino estarán asegurados en nuestra provincia”.

A su turno, la directora provincial de Educación Intercultural Bilingüe, Alejandra Cian, destacó que "la decisión política de la creación de la dirección provincial de EIB en la provincia de Santa Fe, es un hecho histórico que se logró gracias a los derechos constitucionales. Estamos en la casa que se edificó para recordar el hecho histórico de la Constitución, hemos compartido con los hermanos la celebración de los 25 años, hoy 29 años, y en la zona norte de este espacio cada uno de los hermanos que participó en el Congreso Constituyente de 1994, vinieron a parquizar con especies autóctonas este lugar. Y si pensamos en la Constitución de 1853 y el avance en 1994, hoy decimos que se está garantizando la educación intercultural bilingüe en nuestra provincia".

En ese sentido, Cian indicó que "en el territorio santafesino de norte a sur, nos encontramos con 800 docentes trabajando en cada una de las EIB, más de 10.000 alumnos, más de 60 idóneos de los cuales en esta gestión titularizamos 41. Escuchamos reclamos sobre el tema de las necesidades de infraestructura, de la creación de cargos, del desdoblamiento de salas y realmente hemos podido dar respuesta a cada una de las necesidades, seguro que nos falta, pero vamos en ese camino"

“Así como Santa Fe tiene una larga trayectoria en EIB, los últimos años fue dando pasos seguros y firmes, y en la mesa del Consejo Federal, es la única provincia que tiene en los tres niveles educativos obligatorios, inicial, primario y secundario, el maestro idóneo. Las demás provincias desde el año 2008 tienen docentes auxiliares que no perciben la misma remuneración que un docente de grado. En nuestra provincia, el maestro idóneo, tiene su código presupuestario con la misma remuneración que el docente de grado. derechos que esta provincia les garantiza a cada uno de esos sabios, de esos conocedores de la vida, de esos maestros nuestros para poder trabajar en una escuela intercultural", destacó Alejandra Cian.

A su turno, el docente Javier Cabrera, integrante del CEAPI (Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas), señaló que “está sucediendo algo que nuestros hermanos que hoy no están, ancianos, han venido desde mucho tiempo luchando por la educación intercultural bilingüe, nosotros como pueblo QOM los llevamos en nuestra memoria, ellos tuvieron una gran trayectoria en la lucha sobre la educación intercultural bilingüe y de esta manera hoy se han podido concretar muchos de estos sueños”.

"Poder tener escuelas donde los niños de la comunidad tienen una cultura, una lengua, un idioma diferente, en donde este idioma todavía lo sostenemos porque muchos de nuestros hermanos todavía hablan, seguimos trabajando por la educación intercultural bilingüe dentro de nuestra provincia a través de nuestros compañeros, y cuando digo compañeros me refiero también al Ministerio de Educación, donde cada vez nosotros nos sentimos más acompañados", agregó el docente.

PRESENTES

También participaron de la apertura del Primer Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe la secretaría de Educación de la provincia, Rosana Cencha; Sofía Chipana Quispe, integrante del pueblo Aymara; Antonio Gómez, integrante del pueblo Moqoit; y funcionarios del gabinete educativo.