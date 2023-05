El mandatario contó que se hizo la denuncia pertinente y se aportaron las imágenes de las cámaras de seguridad donde se registra el momento en el que se produce la amenaza. “Es un mensaje que trata de intimidarnos y amedrentarnos, consecuencia de un trabajo que venimos haciendo como intendente y Lisandro (Enrico) como senador, de denunciar con nombre y apellido para combatir al narcotráfico, y evidentemente los resultados positivos que se van generando en la ciudad tienen que ver con allanamientos, detenciones y la condena a 15 años de Matías Alvarez”.

En tal sentido, Chiarella añadió que estos resultados “son producto de un trabajo articulado con las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público de la Acusación y el Juzgado Federal, el gobierno municipal, el intendente y el senador, porque todos estamos en el mismo camino de luchar contra los que venden droga en la ciudad”.

Por otro lado, el intendente aseguró que rechazó cualquier tipo de protección especial: “Sigo mi día a día de la misma manera, sin custodia particular ni privilegios, anoche el fiscal me llamó y me ofreció esa posibilidad y le dije que no porque no tengo ningún privilegio, porque al vecino que le entran a robar a la casa no le dejan una custodia, y yo tampoco la quiero”.

Más allá de eso, coincidió con el fiscal Merlo en que “es una amenaza mucho más grave que las recibidas anteriormente, porque dejan dos balas que tienen el nombre de Leonel Chiarella, como resultado del accionar que venimos llevando adelante”.

Compromiso de denunciar

Leonel Chiarella garantizó que todas las semanas presenta denuncias indicando direcciones, nombres y apellidos y fotos “por información que me llega de parte de los vecinos”, considerando que “las amenazas tienen que ver con el compromiso que tenemos, no sé cuántos intendentes denuncian con nombre y apellido a los narcos, cuántos jueces ponen la cara como Aurelio Cuello Murúa o cuántos fiscales se mueven como Matías Merlo. Esa actitud es una decisión personal y política, porque si amenazan a un intendente imagínense si lo hace cualquier vecino. Y consideramos que el resultado es positivo, aunque necesitamos más”.

Además insistió en que “el mensaje viene desde la cárcel, porque así lo marca su contenido. En las cárceles siguen estando los que manejan todo, Nahuel Novelino, Matías Alvarez y los líderes de las bandas que intentan seguir operando en la ciudad y la región, y planteamos la impunidad que existe dentro del servicio penitenciario”.