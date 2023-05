Qué perderá PSG con la salida de Messi: derechos de TV, venta de camisetas y más

Se rompió la relación entre Lionel Messi y el París Saint-Germain. Según pudo saber TyC Sports, el mejor jugador del mundo se irá de la institución francesa y buscará un nuevo destino para la próxima temporada, una vez que se termine su contrato el próximo 30 de junio. La agencia de noticias EFE realizó un análisis sobre las pérdidas del PSG cuando Leo pegue el portazo definitivo: derechos de TV, venta de camisetas y más.

Uno de los primeros efectos negativos de una Ligue 1 sin Messi puede ser la renegociación a la baja de los derechos internacionales, que afectaría tanto el PSG como al resto de clubes de primera. El contrato con la actual emisora, la cadena qatarí Bein Sports, termina en 2024.

El campeonato galo ingresa actualmente 80 millones de euros al año por su venta fuera de Francia, una cantidad irrisoria comparada con La Liga de España y, sobre todo, la Premier League (unos 2.000 millones de euros por temporada). "Puede haber una influencia a la hora de renegociar los derechos internacionales que acaban en 2024", reconoce Virgile Caillet, uno de los ejecutivos de marketing deportivo más conocidos de Francia.

Vincent Chaudel, otro experto en la materia, coincide en que "no es lo mismo negociar de cara al exterior con mercados como el asiático o el latinoamericano" teniendo a Messi y Neymar en la Ligue 1. "Digamos que, en el próximo contrato, los derechos internacionales van a progresar porque actualmente están muy bajos, pero no tanto, en caso de que los dos no estén en Francia", anota Chaudel, quien añade que si Messi se va a una liga que compite con Francia, como la española, el eventual daño a la Ligue 1 sería mayor.

Desde que llegó, Messi puede atribuirse las medallas de haber atraído al menos a ocho nuevos patrocinios y de haber dado un enorme impulso a la venta de camisetas del PSG, que superó holgadamente el millón en 2022.

"Quizá pueda haber una caída en esas ventas, en torno al 10%", aventura Caillet. Una cifra que Chaudel considera también realista. Una eventual disminución de ingresos que "para nada sacudirá" las finanzas del club, añade. Sólo un 20% del precio total de las camisetas recae en el club, pues la mayor parte van al fabricante y al distribuidor.

La Pulga también contribuyó a la visibilidad en las redes del PSG, que en enero de 2022 alcanzó los 150 millones de seguidores, un 50% más que en el año anterior. Todo ello ayudó a acelerar los ingresos del club que, sin contar con los derechos de televisión y las entradas a los partidos, batieron un récord de 350 millones anuales.