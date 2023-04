La colecta de Santiago Maratea en Independiente superó los 400 millones de pesos

“Es una colecta muy desafiante para mí”, había dicho Maratea, ya que esta movida es diferente a las otras acciones que impulsó, donde se recaudaba para costear el tratamiento de salud de una niña o en la cruzada solidaria que organizó para colaborar con insumos en zonas que fueron afectadas por incendios forestales.

El Rojo debe 21 millones de dólares y cada día que pasa tiene menos margen de error. Es por eso que los hinchas decidieron apoyar la idea del influencer y colaborar.

"Independiente está mal y tenemos que salir de este momento. Acá no hay política ni nada. Que no les quede la menor duda: esto va a ser con toda transparencia y honestidad. Se está haciendo con el corazón", aseguró el ídolo y ex arquero Pepe Santoro en una conferencia de prensa que compartió junto al promotor de la iniciativa.