No obstante, la Cámara Empresaria de Larga Distancia emitió un comunicado advirtiendo que a raíz de que el Ministerio de Transporte de la Nación no ha cumplido con el dinero que entrega para poder mantener este servicio, se verán forzados a suspenderlo.



“A pesar de que el Ministerio de Transporte apenas compensa una cifra menor al 10% del valor real de estos boletos, igual nos adeuda los pagos desde junio de 2022.En consecuencia, estamos comunicando la suspensión en la entrega de boletos gratuitos si la situación no se resuelve en lo inmediato”, indicaron.



Gustavo Gaona, vocero de CELADI (Cámara Empresaria de Larga Distancia) remarcó que el Estado apenas compensa un 10% del valor de estos boletos y que desde junio no están pagando.



“Estamos reclamando desde hace meses, en el verano entregamos boletos por más de 1.000 millones de pesos y la compensación fue 0. Estamos por cumplir un año y esa compensación nunca llega”, lamentó.

En ese sentido dijo que si la situación no cambia a fin de mes estarán anunciando la suspensión de este beneficio.



“No hay limitación a los destinos, ni a los días a viajar, ni la cantidad de boletos. Es algo que sólo lo hacen los ómnibus, ni los aviones, ni la aerolínea de bandera hace esto. Lo hacemos nosotros en soledad”, reclamó.



“Planteamos que regularicen esta situación porque quedan desactualizads y hay que sentarnos a ver si hay un esfuerzo mutuo”, insistió.



Gaona dijo que el gobierno formalmente no ha emitido ninguna respuesta sobre lo que se adeuda, pese a que en diciembre enviaron notas a las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad.



“No tenemos respuesta de parte de ellos y no quisimos generar esta acción porque es mucha la demanda y la gente que viajaba. Tratamos de resolverlo, pero no hay modalidad de subsidio y cada peso cuesta y aún siendo poca la compensación. Desde junio del año pasado que no se nos paga”, reiteró.



En cuanto al beneficio, indicó que no tiene ninguna limitación ni tope para las personas con discapacidad que lo soliciten.



Trabajamos con la CNRT en el tema de las reservas online para evitar que las personas con discapacidad tengan que ir a la boletería y en hacer más justa la distribución entre las empresas, pero falta la parte del compromiso del que nos pidió que hagamos esto y que se cumpla por lo menos con lo que dice la norma”, subrayó.

Y alertó: “No creemos que pase más del fin de mes, si no tenemos novedades certeras, solución o fecha de pago vamos a quitar la oferta del portal”.