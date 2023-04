Rodríguez Larreta mantendrá las candidaturas porteñas de Quirós y Acuña y tensiona la interna con Macri

-¿Bajar las candidaturas de Fernán y de Sole? ¿A cambio de qué?- preguntó, con cierta ironía un operador político que frecuenta a Horacio Rodríguez Larreta. Se refería a los funcionarios larretistas Fernán Quirós, ministro de Salud, y Soledad Acuña, ministra de Educación. Ambos son los candidatos a jefe de Gobierno lanzados por el alcalde porteño. “No hay ningún apuro. Ahora a esperar sentados”, completó la misma fuente ante Infobae. El escenario en CABA es uno de los principales interrogantes políticos que busca develar JxC tras la pelea entre Mauricio Macri y Larreta por la decisión de convocar a elecciones concurrentes.

Es que fue la ciudad de Buenos Aires el epicentro de esa explosión del vínculo político entre los fundadores del PRO. Macri presionaba desde el año pasado al jefe de Gobierno porque no aceptaba el acuerdo político con Martín Lousteau y el radicalismo porteño. El ex presidente está convencido de que ese pacto implica “entregarle” a la UCR la casa matriz del PRO.



El líder de Evolución es el candidato del radicalismo. El economista se enfrentará en las PASO con el postulante ungido por el PRO: Jorge Macri, Fernán Quirós o Soledad Acuña. Macri respalda la candidatura de su primo y pretende que sea el único para enfrentar a Lousteau. En el macrismo deslizan que Rodríguez Larreta se había comprometido ante Macri a bajar las candidaturas del médico y la ministra de Educación el 31 de marzo. Eso no sucedió. Sin embargo, en Uspallata niegan esa versión.

Larreta insiste en público con que el PRO tendrá un solo candidato en las PASO y que él apoyará al que sea ungido. Lo que no responde es cómo van a decidirlo. ¿En una negociación política con Macri? El diálogo entre ambos quedó roto luego de que el alcalde anunciara la convocatoria a elecciones concurrentes, en contra de la voluntad del el jefe de Estado. ¿Por una encuesta? Hay un sondeo en curso, cuyo resultado se conocerá en los próximos días. No obstante, aún no está definido si será un instrumento más o si tendrá poder vinculante para designar al candidato.

Mientras tanto, los tres precandidatos del PRO continúan con sus campañas. Quirós se mantuvo reservado y discreto tras el cruce entre Larreta y Macri. Su equipo de campaña consideró que lo mejor era no exponer al médico a tener que defender la situación ante los medios. En plena interna, las preguntas sobre el tema serían ineludibles en entrevistas con la prensa. Esta semana volvió a subir el perfil. Concedió un reportaje radial en la que reconfirmó su candidatura y desafío a Jorge Macri. Sus expresiones tuvieron resonancia en JxC. “Veo que su candidatura empieza a tomar más vuelo y me parece que ahora tiene otra actitud”, lo elogió ante este medio un dirigente histórico del partido amarillo.

El médico es el candidato predilecto de Larreta, aunque no lo diga en público. Además, tiene el apoyo explícito de Elisa Carrió y la Coalición Cívica. El lunes participó en una cena junto al legislador Hernán Reyes y un grupo de jóvenes del partido de la ex diputada nacional. En tanto que ayer hizo una recorrida con Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la CC. Su equipo de campaña organiza para los próximos días otra recorrida junto a “Lilita”.

Lo mismo hará Acuña. Aunque es la candidata que corre detrás en las encuestas, tiene vocación de poder y continuará con acciones de campañas para posicionarse. A diferencia de Quirós, la ministra de Educación está en el PRO desde su creación. Si bien se autopercibe larretista, tiene excelente diálogo con Macri y con Bullrich -aunque reconoce que ambos respaldan a Jorge Macri. En su entorno analizan que a Larreta “le sirve tener dos candidatos porque todo puede pasar”.

Mientras tanto, Lousteau avanza en su estrategia electoral. El senador nacional logró su cometido: que el jefe de Gobierno convoque a elecciones concurrentes con Boleta Única para garantizarle “condiciones parejas” frente al candidato del PRO. Ahora, busca mantenerse al margen de las peleas en el partido amarillo. Continúa con sus apariciones en medios y recorridas por CABA. Hoy visitó a comerciantes del Barrio Fátima, Villa Soldati.

Lousteau conoce que es un candidato competitivo y sabe que en el PRO no cuentan con la certeza de poder ganarle la primaria. El partido fundado por Macri necesita encolumnarse detrás de un candidato y empujarlo para imponerse ante el economista. Es algo que en la interna entre Larreta y el ex presidente dificulta, porque las negociaciones para definir una candidatura están obturadas. Como anticipó Infobae, esa fractura tuvo su coletazo en el bloque oficialista de Vamos Juntos en la Legislatura porteña. La bancada oficialista se mantiene unida, pero los tres legisladores bullrichistas, liderados por Juan Pablo Arenaza, jefe de campaña de la ex ministra de Seguridad, ya advirtieron que ahora “el quorum no va a ser automático”.

Tras la pelea entre Macri y Larreta, Arenaza lo llamó a Diego García Vilas, presidente del bloque oficialista, para decirle que la situación era tensa y que le avisara cuando haya sesiones porque si el tema a tratarse genera rispideces no darán quorum. JxC tiene 32 legisladores y necesita 31 para poner en funcionamiento las sesiones.

La estrategia que analiza Jorge Macri y Bullrich

Jorge Macri regresó el domingo de un viaje familiar a Estados Unidos y retomó su campaña. Según pudo saber este medio, mañana participará en un acto junto al alcalde porteño para anunciar un alivio de trámites. El dirigente cederá la presión para que Rodríguez Larreta baje a Quirós y a Acuña. En su búnker político, en el barrio de Núñez, no descartan aceptar en público que están dispuestos a competir en las PASO con los candidatos que sea. Incluso, los del PRO. “Vamos a trabajar para que haya candidato de unidad en el PRO”, responden en el larretismo.

En el bullrichismo, en tanto, insisten en que el PRO debe unificar candidaturas para no dividir el voto y evitar allanarle el triunfo al radicalismo. “No volvemos más a la Ciudad si la toma Lousteau”, brama un armador bullrichista. “Si Quirós quiere ser candidato, si Soledad quiere ser candidata, que sea. Si Jorge Macri, que ya lo ha planteado, quiere ser candidato, todo el mundo a la cancha”, repite Bullrich ante sus asesores y en público. Jorge Macri analiza por estas horas plegarse a esa idea. ¿Cuál es la estrategia detrás de esa táctica?

Bullrich ejecuta esa jugada para poner sobre la palestra que “la decisión de las candidaturas la va a tomar la gente”. Es una forma de intentar quitarle centralidad política al jefe de Gobierno. “Larreta no es el dueño de la lapicera que pone y saca como quiere”, aguijonean cerca de la titular del PRO.

Sería un cambio notable por parte del jorgemacrismo revertir la presión sobre el larretismo y aceptar que “todos compitan” en la PASO, como pregona Bullrich en los medios. Después de cavilar largos días la decisión de Larreta sobre convocar a elecciones concurrentes con dos urnas distintas, Jorge Macri entiende que hay que “dar vuelta la página”.

El primo del ex presidente observa que le será arduo ser el candidato único del PRO sin el respaldo público y genuino de Rodríguez Larreta que es, justamente, el jefe de Gobierno y autoridad política del distrito. “Hoy Jorge necesita más el apoyo de Horacio que Horacio de Jorge”, sostuvo un dirigente tan cercano a Macri como al alcalde porteño.

En torno a eso versó la breve y áspera conversación que Larreta y Jorge Macri tuvieron en el Teatro Colón el 10 de abril, luego de anunciar que CABA votaría con Boleta Única. “¿Por qué te tengo que apoyar a vos para que seas el candidato a jefe de Gobierno sin que vos me respaldes a mí como candidato a presidente?”, lo interpeló el alcalde a su funcionario. Larreta no olvida la foto que Jorge Macri se sacó con Bullrich el octubre de 2022. “Superado, pero no olvidado”, señalan en Uspallata.