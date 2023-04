Andrea Rincón defendió a Jey Mammón: "Yo le creo a mi amigo"

Andrea Rincón fue la primera famosa que decidió darle su apoyo público a Jey Mammón en medio de la fuerte denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual en contra del artista.

Al ser consultada por Santiago Riva Roy, cronista de Socios del Espectáculo (El Trece), por el tema de Jey y Lucas, Andrea fue enfática a la hora de aclarar que confía en la inocencia del conductor: "Lo que pasa es que primero, me estás preguntando a mí y yo no soy una persona imparcial en el tema, yo soy parcial, soy amiga de Jey. La verdad es que es difícil; obviamente, lo voy a acompañar hasta el último momento".

"YO LO QUIERO Y ME PARECE QUE SI MANDÓ UNA CAGADA, AL AMIGO SE LE PONE EL CUERPO HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO"

Asimismo, Rincón rescató lo que para ella significa la amistad y cómo ha decidido imponerla en este escándalo: "Yo lo quiero y me parece que si mandó una cagada, al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento". La actriz apuntó contra los medios de comunicación por el tratamiento que le han dado a Jey en las últimas semanas: "Después me parece que si también se equivocó, hay algo que es el contexto, porque yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera y hoy por suerte todos nos deconstruimos, y pensamos hoy de otra manera. Teníamos una televisión, una caja boba, que hace cinco años teníamos a un Francella babeándose por la nena que era la amiguita de la hija... Me parece un poco extraño que la misma caja boba esté apedrando a una persona que se equivocó, como nos equivocamos muchos de nosotros en ese momento".

Andrea insistió en la importancia de los cambios que ha vivido la sociedad y la forma en la que se juzga en la actualidad hechos que pasaron tiempo atrás: "Igual la Justicia hace algunos años... la ley era otra, fue cambiando; al margen de eso, yo le creo a mi amigo, te sigo diciendo yo no soy una persona imparcial, soy parcial. Hay un amor que es incondicional, imaginate a vos qué te pasaría si un amigo te dice 'Andre, yo no lo hice', yo le voy a creer a mi amigo, a mí no me cabe otra y no me importa si me condenan o me dicen...".

"Me parece muy fuerte el dedo acusador... Que los comunicadores sociales digan esto sabemos que es así, yo quiero las pruebas", concluyó contundente Andrea contra los periodistas.