L-Gante sorprendió con un nuevo tratamiento estético en su cara: “Más joven gracias a ella”

L-Gante cuida al máximo su imagen y, fiel a su estilo, luce cada día más a gusto con él mismo. Desde tatuajes hasta aritos en diferentes partes del cuerpo, hasta cadenas y anillos de oro, su look está minuciosamente pensado y no deja ningún detalle librado al azar.

Pese a que en pocos días va a cumplir 23 años, ya se realiza tratamientos estéticos, en especial en su rostro para verse más atractivo a la mirada de sus fans. En los últimos meses, el músico había contado que se iba a poner brackets en sus dientes para emparejarlos. Según comentó en esa oportunidad, esto había sido a pedido de Wanda Nara, con quien se dejaba ver muy cerca, sin despegarse ni a sol ni a sombra.



Tanto había sido así que la empresaria y el cantante entablaron una relación que, según ellos mismos comentaron, fue solo una amistad, pero que llevó a que su entonces exmarido Mauro Icardi realizara un vivo por Instagram desde Estambul, en donde estaba asentado para jugar en el club de fútbol Galatasaray. En esa ocasión, el futbolista se mostró muy molesto por la actitud de la mamá de sus hijas, Francesca e Isabella, y le pidió que volviera a Turquía a reencontrarse con su familia. Aunque en ese momento no dejó de decirle que “era el hazmerreír de todo el mundo”.

Sin embargo, Elián Valenzuela no llegó a iniciar el tratamiento de ortodoncia que le había sugerido la mediática. Más adelante, en una historia de Instagram, el músico había respondido ante la pregunta de una fan acerca de cuál era la verdadera razón por la cual no se arreglaba los dientes: “Es por mi otro yo”.

Tanto a L-Gante como a su expareja, Tamara Báez, quien es la madre de su hija Jamaica, les encanta hacerse cuanto tratamiento estético surja para verse mejores frente al espejo. Así fue como en esta ocasión, el creador de la cumbia 420 visitó un centro de estética integral y se sometió a un procedimiento en su rostro.

Siempre a través de sus redes sociales, el músico reveló lo que se había hecho en la cara. Según él mismo comentó, quiere lucir una piel radiante. Por ese motivo, le pidió a su dermatóloga de confianza que le haga una profunda limpieza facial. El objetivo era retirar impurezas de la piel, junto a puntos negros y espinillitas, para evitar la piel grasa y la formación de granitos.

Con un aparato de limpieza facial, Elián se sometió a una particular sesión de limpieza de su rostro. Con una espátula eléctrica, la profesional le practicó una higiene total de la piel, para dejarla más luminosa y sin puntos negros, ni imperfecciones. “Realizamos el tratamiento de Microneedling para Elián; donde se contribuyó a mejorar la calidad y textura de la piel, logrando que se sienta más suave y firme. Este dispositivo combina un cabezal con microagujas de acero inoxidable y una ampolla con ingredientes, en este caso Vitamina C. Aportamos a su piel luminosidad, unificando su tono, gracias a su fórmula con antioxidantes. Es el complemento perfecto para la rutina habitual del cuidado de pieles apagadas”, destacó la especialista. Al finalizar, el músico se fotografió junto a la dermatóloga, mientras lucía su rostro completamente libre de impurezas. Junto a la foto con la profesional, L-Gante dejó un mensaje escrito: “Gracias a ella me veo más joven”.