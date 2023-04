Karina La Princesita, medicada por las críticas que recibe sobre su cuerpo

Karina ‘La Princesita’, se mostró muy sensible y reflexiva al recordar el daño que le provocó el acoso constante que los ‘haters’ expresaban contra su cuerpo. Habló sobre cómo atravesó el momento y se refirió a una angustia muy profunda que la llevó a querer ‘morir de tristeza’.

“De grande me pasó lo del hate con mi cuerpo. Me gritaban ‘gorda de mierda’. Hasta en los medios lo decían. Yo estaba en pareja con una persona importante y comentaban: ‘cómo se fijo en esta’, que esto que lo otro…”, comenzó relatando la cantante en una nota para 'Más de lo mismo' (Luzu TV), y refiriéndose a los años en los cuales mantuvo una relación con el futbolista, Sergio ‘Kun’ Agüero.

La cantante y una referente femenina muy importante en el ámbito de la movida tropical, expresó: “En ese momento lloré mucho, me quería morir de tristeza. No me quería matar, me quería morir de tristeza. Sufrí mucho, me aislaba. Empecé a temblar cada vez que me tenía que cambiar y no sabía qué ponerme porque me sentía más insegura que nunca”.

“Me trataban de puta, así con esas palabras, de grasa, de gorda… y me destruyó. Siento que me tiró al agua, llegué al piso y salí para arriba y a mí no me tira abajo nadie más. Ya no me lastima, pero tuve un proceso de sanación muy largo”, expresó La Princesita.

Para cerrar el tema, la ex de El Polaco, concluyó: “Ahora estoy haciendo terapia, veo psicólogos, psiquiatras y estoy medicada. Le perdí un poco el miedo a eso de estar medicada que vos decís ´si voy al psiquiatra es porque estoy loco´, y la verdad es que no, a veces es necesario para estar estable o volver a estarlo. También me ayudó a dormir porque había muchos días que no dormía”.