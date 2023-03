Hace alrededor de tres años comenzó a gestarse un trabajo audiovisual sin precedentes en Santa Fe. A través de diferentes encuentros entre el productor venadense Polo Donatti y el destacado folclorista santafesino Orlando Veracruz, se fue ideando "Abuelo Gaucho", un largometraje documental sobre la irrupción en la historia del gaucho en la provincia de Santa Fe.

"'Abuelo Gaucho' es mi primer largometraje documental, que tiene como objetivo contar el nacimiento del gaucho en las costas del litoral santafesino, a través de la figura emblemática del reconocido folclorista Orlando Veracruz", contó el realizador.

La historia tiene todos los condimentos. El guion, varias veces premiado antes de su traslado a la pantalla, tiene como punto de partida las obras de dos reconocidos poetas santafesinos como José Pedroni y Julio Miño, quienes han rescatado en sus versos las figuras del gaucho y del indio.

Además, incluye el inconmensurable saber del mismo protagonista del filme, Orlando Veracruz, mientras que la idea de esta realización surgió de conversaciones informales entre Polo y el reciente ganador del premio Grammy, Leo Genovesse, músico venadense que ya conocía a Veracruz.

"Lo de Veracruz nació del recuerdo de una maestra del primario, de la misma escuela a la que fuimos con Genovese, quien nos hacía cantar sus canciones allá por los '80, con un fuerte arraigo santafesino", confesó el director.

El guion del largometraje que rescatará la figura del gaucho santafesino, ya fue premiado en la línea Desarrollo de Fomento de Industrias Creativas 2022; también fue seleccionado para el Mercado Pulsar de la Provincia de Santa Fe y, a partir de allí, se ganó un lugar en el Festival Internacional Documental de Buenos Aires, que se celebró en noviembre pasado, donde el libreto resultó elegido para el encuentro BioBio, en Concepción, Chile, que se desarrollará en agosto de este año. También fue declarado de interés por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

El rodaje

Según contó Polo Donatti a El Litoral, "se recorrieron varios lugares, como Sauce Viejo; Cayastá -lugar histórico en el origen del gaucho y de la provincia, con los primeros asentamientos de conquistadores que entraban por el Paraná y bajaban en el continente-; San Javier; Coronda; Diamante (Entre Ríos) y Firmat. En cada uno de esos lugares se recreó la forma tradicionalista del trabajo rural con Orlando Veracruz, que además de ser un gran artista folclórico santafesino, tiene un conocimiento y una antropología gauchesca sin igual. Él estuvo muy ligado al arqueólogo Agustín Zapata Gollan, que fue quien descubrió las ruinas de Cayastá".

Y añadió: "En Firmat culminamos con las dos semanas de rodaje que estaban previstas y ahora se viene la tercera etapa, que es la de montaje y posproducción de color y de sonido".

Además, destacó que en esa recorrida por el litoral de la provincia se focalizaron en "mostrar la geografía y el quehacer gaucho y baqueano, que no está contado todavía. Si bien hay películas de gauchos -agregó-, mayormente están focalizadas en el noroeste, la pampa o el sur; del litoral santafesino no hay ningún documental de relevancia que cuente, por ejemplo, lo que es un azote islero, el cual hicimos con figuras de la talla del ex campeón mundial de boxeo, el Chino Maidana, y de Leo Genovese".

El amigo Orlando

La filmación de "Abuelo Gaucho" generó una "amistad entrañable con Orlando", destaca Donatti, aduciendo que esa relación tuvo lugar "en pos de documentar esta figura un tanto denostada y desarraigada de nuestra columna histórica y política, que es el gaucho, reivindicando su quehacer patriótico como una figura fundamental para la liberación de nuestra República en el sur del continente".

Para el director oriundo de Venado Tuerto, "esta cruza que tuvo el conquistador con la india, si bien no es fruto del amor, sirvió para que ese engendro después eche a su madre y se quede con la tierra que liberó, desde México hasta Argentina".

"Trabajar con Orlando Veracruz es una experiencia inigualable", subrayó Donatti, asegurando que "es una persona que tiene una relación indiscutible con el caballo y con el río; con un saber antropológico ancestral de primera fuente, que surge de haber leído los diarios de indias y de los conquistadores, y con una conciencia territorial y política que implica una identidad que lamentablemente se está perdiendo justamente por eso, por no tener las raíces firmes como las que tiene Orlando; su figura es como la de un gran timbó que permanece incólume al lado del río, esperando transmitir la sombra y la frescura de su sabiduría a generaciones venideras".

Estreno

El estreno de "Abuelo Gaucho" está planeado para principios del 2024, mientras que este año transitará los festivales WIP (Work In Progres) que se realizan en toda Latinoamérica. "Vamos a ir recorriendo esos lugares para después hacer un estreno oficial en salas y festivales en el 2024", adelantó el director del largometraje documental, Polo Donatti.