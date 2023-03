Mauricio Macri anunció que no será candidato en las próximas elecciones

“Podría haber sido un desastre”, dice un vecino de la zona. La forma de conjugar el verbo consuela: pudo pero no fue peor dentro del infierno que ya se vive en Empalme Graneros. Es que este jueves, cuando aún no había terminado de irse el sol y los Gendarmes empezaban a vivir su cotidianidad, hubo un nuevo ataque a balazos, esta vez, contra un local que vende garrafas. De milagro no hubo heridos, ni muertos, ni explosiones.