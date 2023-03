El conductor de TV Jey Mammon emitió un comunicado en sus redes sociales para referirse a la denuncia por abuso sexual que le realizó Lucas Benvenuto.

“El episodio en gran parte es falso”, sostuvo en el texto el conductor y añadió que es víctima de “una persistente campaña de acoso y difamación”.

El descargo fue publicado luego de que trascendiera que será desvinculado de Telefe y de que Benvenuto compartiera un video en el que relató cómo se siente por la repercusión que tuvo el tema.

EL TEXTO COMPLETO.

“Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación. He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la justicia ha actuado faltando a la verdad. La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a dios fluya, se exponga y se conozca la verdad”.