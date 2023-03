Después de otro episodio que mantuvo en vilo a toda la ciudad, Brian Fernández se encuentra en la casa de su tío recuperándose de horas agitadas. La vida privada del jugador siempre termina por convertirlo en el centro de las noticias y la críticas, que terminan por dañar a su entorno que tanto trabajo y esfuerzo dedican para intentar ayudarlo. Araceli Fessia, pareja de Brian, habló en las últimas horas sobre cómo es el trabajo que se realiza para intentar ayudar al delantero a controlar sus adicciones. En conversación con el programa radial de Marcelo Benedetto, la joven relató lo difícil de convivir con esta problemática día a día.

"La realidad es que nunca estuvo desaparecido. El día que eso suceda voy a ser yo la que va a informar de lo que pasa para que me ayuden. Ya lo he hecho, como cuando se filtró la denuncia. Tanto yo como el grupo de profesionales no le perdemos el rastro. Con el tiempo aprendí que no me puedo meter en los lugares en los que se mete, con la gente que se mete", dijo la pareja de Brian sobre el último episodio que protagonizó el padre de su hijo.

"Nosotros sabemos quiénes le abren la puerta y le dan cosas. Hay días en que su enfermedad ataca fuerte y no se deja ayudar. Por suerte nunca pasó a mayores. Sabemos qué es lo que pasa las 24 horas, hasta que él mismo pide ayuda", agregó sobre cómo se desarrollan estas situaciones en las que el común de la gente no puede precisar el paradero del jugador sabalero.

En pareja desde hace ocho años, Fessia reveló que desde hace tres atraviesan la peor etapa de la enfermedad de Fernández. Además contó cómo se desarrolló todo lo ocurrido en las últimas horas, cuando se encontró abandonado el auto que manejaba Brian, sin él en su interior.

"El auto se quedó sin nafta el domingo después del mediodía. Brian no maneja dinero y no podía cargarle nafta. Decidimos con el grupo no transferirle dinero para que siga manejando en un auto que no es de él", contó Araceli sobre los motivos por los que el jugador no estaba en el vehículo cuando lo encontraron en una calle de Santa Fe.

Esta fue la primera oportunidad en la que el entorno de Brian Fernández habla de la enfermedad y el tratamiento que recibe para ayudarlo lo más posible a controlar su adicción. "Tenemos un grupo de profesionales que hace tres años que están con nosotros. Brian no se quiere dejar ayudar, pero están conmigo para ayudarme a mí y a mi hijo. Aprendí con el tiempo en enfocarme en mi vida, salir, no dejar de vivir. No salir a buscarlo y meterme con gente peligrosa. Jamás me animé a hablar, ya no lloro, lo puedo hablar. Es para que la gente sepa y no se me haga difícil llevarlo a mi hijo al jardín o salir y que me digan cosas", contó la joven sobre cómo afecta a su vida personal este tipo de episodios.

Además reveló que volver a Santa Fe no fue una buena idea: "Hace tres años teníamos propuestas de venir a Santa Fe cuando teníamos otra oferta. Nosotros no queríamos que venga, en ese tiempo nos separamos porque no quería venir. Deseo que mi hijo algún día pueda disfrutarlo", dijo sobre el arribo del jugador al Sabalero, que nunca pudo disfrutarlo en su esplendor por los conflictos que genera su vida personal.

"Cuando está bien es una persona increíble que da todo por mí, mi hijo y mis papás. Cuando está mal siempre tiende a escaparse e irse con personas que no son cercanas a nosotros, todo es desesperante. Es una lucha diaria, se sufre mucho. Cuando vuelve pide perdón, se arrepiente de todo lo que hizo e intenta esforzarse por hacer todo lo que le decimos, lo da todo. Cuando está bien entrena triple turno, pero el que tiene una persona cercana con la problemática de Brian sabe lo que digo",