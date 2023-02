Se cumplen seis años de la tragedia de Monticas y aún sigue el pedido de justicia

Hoy se cumplen seis años de la tragedia de Monticas, cuando en la mañana de aquel 24 de febrero de 2017 a la altura del km 779 de la Ruta Nacional 33 entre Zavalla y Pérez, dos colectivos de la empresa de transporte Monticas chocaron frontalmente ocasionando la muerte de 13 personas y 37 heridos. Tras el hecho el gobierno provincial le quitó la concesión a la empresa, pero aún sigue el pedido de justicia.

“Hubo una audiencia el año pasado donde el fiscal pidió algunas penas para los diez imputados en la causa pero no más que eso. Se dilató en el tiempo y hubo un abandono a los familiares de las personas fallecidas y heridas. Muchos la pasaron mal, les dieron un pequeño resarcimiento, los atendieron bien pero no lo que se merecían. No sabemos si los culpables van a pagar”, contó Adriana de una ONG dedicada a la educación vial.

“Era una tragedia anunciada por el estado de los colectivos, pero la realidad es que los que circulan actualmente tampoco están en condiciones. Ahora se controla la cantidad de pasajeros al menos, pero falta”, agregó.

Hoy se realizará un homenaje a las víctimas en la localidad de Zavalla. “No nos olvidemos lo que pasó”, cerró la representante de la ONG.