El secretario gremial de Amsafe Rosario, Juan Pablo Casiello, analizó la situación de las paritarias docentes en "El primero de la mañana" y aclaró que las negociaciones arrancaron un “poquito antes”, aunque reconoció: “No quiero ser ni pesimista ni optimista, pero no pusimos fecha de un nuevo encuentro y el arranque es lento”.

En cuanto a los reclamos, Casiello destacó: “Son siempre los mismos, la recuperación del salario. las asignaciones familiares que en Santa Fe siguen siendo vergonzosas porque son las más bajas, mejores condiciones de trabajo, inversión en los edificios escolares y un proceso de estabilidad laboral”.

Consultado por el porcentaje de aumentos, el titular de Amsafe dijo que es “imposible en un país como Argentina hablar de porcentajes, porque se sabe que la proyección de la inflación del 60% ya quedó baja”. Y agregó: “Esperemos otras propuestas y otros mecanismos, no la conflictividad del año pasado. Además de recuperar el salario queremos que haya un sistema de actualización automática como es la cláusula gatillo”.

Por último, el secretario gremial habló sobre la decisión de la ministra de Educación, Adriana Cantero, de cambiar la forma de promoción secundaria: “Rechazamos lo que planteó la ministra, por un lado por la lógica autoritaria de imponerlo, ya que la ministra definió lo que a ella le parecía en noviembre del año pasado. Y por otro lado, todos los alumnos pasan y la verdad no creo que la repitencia sea el camino de nada, pero esa medida es poco seria. Debemos darles otras señales a los estudiantes”. Para Casiello “los chicos tienen que estar en la escuela pero no a través de medidas demagógicas, que garantizan la desigualdad, por lo que no ayuda, sino que los condena a seguir en esa situación por el solo hecho de estar en la escuela”.

Para cerrar, criticó al gobierno de Santa Fe: “La política de este gobierno provincial fue el ajuste, el ahorro de dinero y el retaceo de los salarios”.