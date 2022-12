La tremenda pelea entre Coti y Julieta en Gran Hermano: "¡Sos una mierda!"

La última nominación, un grito desde afuera y la eliminación de Daniela dejó a la casa de Gran Hermano herida de guerra.

Julieta Poggio y Romina Uhrig cruzaron fuertemente a Coti Romero, a quien acusan de traidora y votarlas, a pesar de haber dicho que no lo haría. La jugadora se defendió pero la discusión escaló de tal manera que la expolítica tuvo que separarlas.

El martes 20 de diciembre, por la noche, los jugadores estaban comiendo cuando de pronto sacaron el tópico de las votaciones. Romina le preguntó a Coti si alguna vez la había votado, ésta en principio no respondió pero sonrió y afirmó que lo haría si el juego lo pide. "Eso habla como persona, para mí", dijo Romina. "Bueno, Romi, yo no las he votado pero si algún día tengo que votarlas lo haría y no me importa si me decís que afuera no me querés ver. Para mí esto es un juego¨, respondió Coti.

Mientras Alexis, El Conejo, decía de fondo que no había que hablar de estos temas, Coti insistió que el día que las tenga que votar, lo hará. En ese momento, Alfa quiso bromear y lanzó: "Coti traidora". "No, traidora no soy porque nunca las voté". "Está bueno que lo digas porque habías dicho que nunca nos ibas a votar".

De pronto, Julieta, que hasta el momento se mantuvo callada, exclamó; "¡Sos una mierda!". "¡No! ¡No! ¡Esto es un juego, boluda!", le gritó Coti. "Entonces andá a hacerte amigas afuera", le tiró recordándole que estaban en un reality donde el juego y las votaciones entre los participantes son esenciales.

"SI QUERÉS HACER AMIGAS ANDÁ A HACER CASTING EN EL TEATRO" (COTI ROMERO)

"¿¡Qué te pasa!? ¿¡Qué te pasa!?", le dijo Julieta. "¡Vengo a jugar!", respondió Coti. "Ya sabemos que venis a jugar! A vos te gritan traidora todos los días!", le gritó Julieta a Coti fulminante. "Ya nos dimos cuenta cómo sos. No tenés que aclarar a cada rato que venís a jugar", arremetió. "No sabía que esto no era un juego", le retrucó la correntina. "No sabía que estaba bueno nominar amigas", sentenció Disney. "Ustedes confunden las cosas. Yo traidora no soy", reiteró Coti. "Quedaste muy mal", acotó Romina.