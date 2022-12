El Gobierno se reúne con estatales y docentes en paritarias

El Gobierno se reunirá este miércoles a las 9, en Casa de Gobierno con los gremios de ATE y UPCN. Mientras que, a las 10.30, en el Ministerio de Trabajo, será el turno de los docentes. En tanto, el jueves, a las 11, se reunirá la paritaria de Salud.

Además del primer encuentro que sostuvieron a comienzos de mes, se sumaron reuniones técnicas y conversaciones informales con el objetivo de acercar posiciones. La demanda, que comparten, es que los sueldos de los trabajadores no solo emparden la inflación, sino que incluso esté unos puntos por encima. La tarea no es fácil y demanda mucho diálogo teniendo en cuenta que las expectativas respecto a los índices de precios rondan para este año entre 95 y 98%.

En ese contexto el Gobierno y los gremios coinciden en "ensanchar" el 5% de incremento salarial que estaba previsto para este último mes. A partir de allí, empiezan a entrar en juego las particularidades respecto al cuánto y cómo distribuirlo.

En relación al número, de un lado y otro, prefieren no arriesgar nada públicamente para no entorpecer las negociaciones, pero admiten que debe ser "considerable". En lo que respecta al alcance, las diferencias están planteadas entre los que pretenden que sea un acuerdo más corto, hasta enero y los que buscan estirarlo hasta el segundo mes del 2023. Pero debe ser con porcentaje y no mediante suma fija, exigen los gremios.

Además de lo estrictamente salarial, estatales, docentes y médicos suman a la mesa de negociación otros reclamos y deudas pendientes. Condiciones de trabajo y pase a planta permanente de los contratados aparecen en el listado.

"El número es clave, pero en la discusión sumamos otros elementos que también hacen a la propuesta", admitieron sindicalistas consultados. "Esperamos del gobierno una propuesta razonable, que amerite ser puesta a consideración y que no que se abra una instancia de confrontación", comentó otro gremialista acostumbrado a este tipo de instancias y conocedor de los estrechos márgenes respecto al tiempo previo a un año electoral.