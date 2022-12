Daniela estalló en llanto porque Alfa le pegó un chancletazo en la cola

El ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, no irá preso mientras continúa la investigación en su contra por presunto espionaje ilegal. Así lo resolvió el juez Martín Torres, que decidió rechazar el planteo de las querellas, para acordar en cambio reglas como la prohibición de acercamiento a oficinas públicas vinculadas a la investigación y a las víctimas.

El presidente Alberto Fernández brindó una entrevista al diario británico The Financial Times donde afirmó que no tiene pensado presentarse como candidato a la reelección en 2023. “Con todos los problemas que tiene la Argentina, no estoy pensando en la reelección” sostuvo Fernández.