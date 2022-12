INDEPENDIENTE Y UN AMISTOSO CUMPLIDO

Ante una espectativa mayor por la llegada del equipo de Rosario Central a la ciudad por segunda vez, el rojo estuvo a la altura de once jugadores de buen nivel de juego.

Más allá del resultado anecdótico, los dirigidos por Reali-Sartori plantearon un muy buen partido donde el primer gol fue por un tiro al arco donde pega en un defensor rojo y desvía la pelota para que entre a la red.

Un segundo gol justificado y un tercero de tiro libre potente que va directamente al ángulo izquierdo del arquero que no llega a tocarla para que la pelota no ingrese.

Buen clima de amistoso, buen compañerismo dentro y fuera de la cancha y buenos noventa minutos que le sirven a Independiente para sumar experiencia y nuevos refuerzos para la temporada 2023.

Felicitaciones y a seguir sumando !!!

Formaciones :

Independiente...(0)

1- Pablo Paolilli

2- Mauro Canavese

3- Bruno Reali

4- Franco Lonfat

5- Nahuel Carini

6- Nazareno Marinelli

7- Tomás López

8- Mauro Blanco

9 - Luciano López

10- Ángel Gianetta

11- "rifle" Castellano

Suplentes

12- Tardío

13- Bessone

14- G. Valdiviezo

15- Pereyra

16- Salinas

17- Miranda

18- F. Valdiviezo

Rosario Central...(3)

1- Aténcio

2- Yaszczuk

3- Galimberti

4- Casio

5- Ricitelli

6- Sánchez

7- Duarte

8- Principiano

9- Angelozzi

10- Bernardini

11- Giménez

Suplentes

12- Pace

13- A. Valdiviezo

14- Zárate

15- Rivero

16- Chamot

17- Vergara

Goles : 1T...46' Duarte (RC)

2T...8' Angelozzi (RC)

45' Giménez (RC)

Árbitro : Agustín Álvarez

Asistente 1 : Daniel Carranza

Asistente 2 : Luis Strafella

Columnista : José Luis Cardozo