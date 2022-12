INCREIBLE:QUIEN ES EL CAÑASEÑO QUE SE LLEVÓ LA CAMISETA ARGENTINA QUE USÓ LEANDRO PAREDES

Angel Di María hace señas de que tiene una sobrecarga en uno de sus cuádriceps. Leandro Paredes se prepara para ingresar a un costado del banco albiceleste. En un momento mira hacia la tribuna como buscando a su familia, pero se encuentra con un hincha que desde la platea lo alienta y le grita “la camiseta, la camiseta”. Todo queda ahí.

A los 13 minutos del segundo tiempo, Paredes ingresa por Di María.

Termina el partido. Argentina a octavos de final luego de la victoria ante Polonia en el Estadio 974. Paredes se acerca a ese sector de la cancha donde vio al hincha, se saca la violeta alternativa y se la revolea a Matías Merlo, el cañaseño que el jugador de Juventus elige para regalarle un tesoro: una camiseta oficial que usó un jugador argentino en un partido de un Mundial. “No lo podía creer y todavía no lo creo todavía. Hoy me desperté y me quedé mirándola”, cuenta quien apenas salió del estadio fue entrevistado por el periodista de ESPN Martín Arévalo en la que fue “la historia del día” para el canal, que incluso se viralizó en las redes sociales.

Según Matías, tuvo suerte ya que delante suyo, no había hinchas argentinos, sino árabes, porque si no hubiese sido más complicado acceder a una camiseta. “Contra México Di María le regaló una a la gente pero fue una carnicería”, agrega quien además dice que le envió a Fideo un mensaje directo de Instagram contándole que casi se queda con su casaca. “Fue una premonición de lo que pasaría cuatro días más tarde”.

La indumentaria de juego es diferente a la que se comercializa en las tiendas de ropa deportiva, sobre todo las camisetas, ya que según el vecino de Villa Cañás que actualmente vive en Rosario, la tela “es diferente”, además de ser ajustada –la de Paredes es talle M-. El hecho de que tenga la inscripción del partido la hace especial y única, algo que los hinchas que estaban a su alrededor en la platea lo sabían: “Apenas la tuve en mi poder, la gente empezó a acercarse aunque nadie quiso sacármela, incluso seguridad del estadio vino a contenerme. Algunos fans me ofrecieron hasta 1000 dólares por la número 5”. “Ojalá lo pueda ver para preguntarle su realmente me la quiso dar a mi por el pedido que le había hecho antes de que ingresara. Ahora quiero que me la firme”, desea.

La clasificación a octavos hizo que muchos argentinos recuperaran el alma en las calles de Doha, la capital de Qatar, ya que según Matías “después de la derrota con Arabia Saudita, parecía un velorio”.

En relación a la experiencia que está viviendo junto a su novia y amigos, lo sorprende que “todos hinchen por Argentina”, incluso en Egipto, escala previa en la que aprovecharon para recorrer y sentir la locura por Diego Maradona y Lionel Messi. “Los árabes se saben todas nuestras canciones, las estudian y las cantan con nosotros. Es increíble”, relata. “Igualmente, ellos no pueden creer por qué miramos los partidos parados en lugar de estar sentados cuando tenemos a disposición los asientos con numeración”, agrega.

Con la ilusión intacta, como miles de argentinos en Qatar, Matías sigue mirando la camiseta que le regaló el exjugador de Boca, aún secando la transpiración que le hará disminuir su peso.

No dijo que la usará de ahora en adelante, quizás por cábala. Lo que sí afirmó tanto en esta nota como en ESPN es que ser de Villa Cañás, como Mirtha, trae suerte.