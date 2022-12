LIONEL SCALONI:"NO SOMOS CANDIDATOS NI FAVORITOS A NADA"

Lionel Scaloni tras finalizar el encuentro ante Polonia por la fase de grupos, brindó una conferencia de prensa. El DT argentino analizó la victoria y ya piensa en lo que viene: Australia.

“Estamos satisfechos del partido que jugamos. El contexto no era fácil había que jugar y ganar porque era un equipo que le valían dos resultados. Lo interpretamos de una manera correcta. Estamos contentos. Buscamos que el equipo se encuentra y no dejaron de intentarlo”.

Respecto a un análisis minucioso del juego, Scaloni mencionó que "estaba bueno atacar por el lado de Nahuel Molina, pero se estaba quedando sin piernas. Habíamos visto que ellos no defendían del punto penal para atrás. Ángel Di María está bien en principio. Se le puso duro el cuadríceps y preferimos sacarlo. Sabemos que es importante”, señaló el DT.

“La reflexión es que todos los rivales son difíciles. Nos ganó Arabia Saudita. El fútbol hoy es partido a partido, hay que analizar y a veces jugando bien también podés perder. La sensación es que todos los partidos son difíciles. El que piense que Australia no lo será, está equivocado”, analizó Scaloni.

"Contentos pero no efusivos"

“Tenemos alternativas a pesar que no tengamos a Lo Celso. El planteo de Polonia no me sorprendió porque fue mérito nuestro. No le permitimos que haya contragolpes. Fue más mérito nuestro que errores de ellos. Que la gente disfrute. Estamos contentos pero no efusivos. Me parece una locura que juguemos el sábado. No están dadas las condiciones para que así sea, porque fuimos primeros de grupo”, agregó el nacido en Pujato.

El próximo rival

“Siempre vamos partido a partido. Algo vimos de Australia, pero mañana nos empaparemos al cien por ciento. Jugando de la manera que jugamos hoy al rival lo vamos a complicar”, señaló sobre el próximo rival de octavos de final.

“No somos candidatos ni favoritos a nada. Pensar que por haber ganado hoy vamos a ser campeones es estar errados. Hoy jugamos un gran partido y somos un equipo difícil. Seguimos siendo los mismos”, aclaró el seleccionador.