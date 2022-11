CANTERO:"NO HAY CHANCES" QUE LAS CLASES TERMINEN ANTES DEL 2023 DE DICIEMBRE

La ministra de Educación, Adriana Cantero, aseguró que "no hay chances" de derogar la circular Nº4, que prevé la extensión del ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre y un cambio de evaluación de los contenidos.

"No hay chances de que se derogue la Circular Nº 4. En primer lugar, porque la finalización del 23 de diciembre forma parte del acuerdo paritario que hicieron todos los gremios docentes con el Gobierno y figura en el acta; además, fue ratificada por el decreto que homologó el Gobernador, por lo tanto la circular no puede modificar lo que está en el acta paritaria", explicó la funcionaria.

En esta línea, recordó que lo dispuesto en esa circular "está enmarcado" en el acuerdo que firmaron. "Yo creo que parte del ejercicio de la democracia es saber honrar los acuerdos que construimos en el marco del diálogo democrático", afirmó.

En cuanto a los nuevos criterios a la hora de evaluar, Cantero sostuvo que "tienen que ver con los cambios de enfoque. Se cierra un trienio muy difícil para los estudiantes; un año sin presencialidad, otro año con semipresencialidad y un año con recuperación de presencialidad pero con muchas interrupciones. Lo que solicitamos es evaluarlo como un período excepcional y fundamentalmente dándole mucha insistencia a la evaluación formativa".

Para la titular de Educación, "no es una medida inconsulta ni unilateral, porque estas decisiones se vienen trabajando con los equipos de supervisión, siendo estos últimos los que mantienen el diálogo con las escuelas".

"El ciclo lectivo es universal. Vayan y lean la letra de la ley de los 180 días de clases del año 2003; allí van a encontrar los principios por los cuales nosotros trabajamos defendiendo el derecho de los chicos a tener más días de clases", concluyó.