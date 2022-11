El panorama de reservas internacionales del Banco Central se complejizó luego del beneficio que implicó el dólar soja para los exportadores y abrió la serie interrogantes sobre cuán posible será lograr la meta anual de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional. Esta semana, la autoridad monetaria logró cerrar las primeras dos jornadas cambiarias con un saldo de intervenciones levemente positivo en el mercado oficial, al comprar u$s4 millones entre ambos días. Así, solo en 4 de las 16 ruedas que lleva en el mes, logró recuperar u$s12,5 millones de los u$s970 millones que lleva vendido a lo largo de noviembre. A pesar del fuerte saldo negativo acumulado, analistas consultados por Ámbito no descartan el cumplimiento de lo acordado, pero señalan como condición necesaria que el BCRA detenga la abrupta venta de divisas que tuvo noviembre.

El monto total de reservas netas que el BCRA debería acumular a lo largo de 2022 es de u$s5.000 millones, luego de que en la última revisión el FMI redujera la meta en u$s800 millones. Juan Pablo Albornoz, analista macroeconómico en Invecq, señaló que la propia métrica del FMI permite el cómputo máximo de 3.166 millones de DEG (u$s4.402 millones al precio acordado) como reservas netas. Según sus estimaciones, dicho stock ronda actualmente los u$s2.777 millones.

“Considerando que el Central contaría con el máximo del límite computable de este stock a fin de año gracias al último desembolso del Fondo, que debería aprobarse tras haber cumplido la meta de reservas del tercer trimestre, para evaluar cuánto verdaderamente debería acumular el BCRA deberíamos contemplar dicho stock que actualmente no se refleja en las reservas netas pero que al momento de la revisión del cuarto trimestre sí lo estará. Este hecho no menor alivia la acumulación necesaria para no incumplir el target anual en más de u$s1.600 millones. De este modo, el BCRA debería mostrar una acumulación de divisas por poco menos de u$s2.200 millones hasta fin de año”, destacó Albornoz.

Sin embargo, las proyecciones indican que aún restarían aproximadamente u$s1.000 millones de desembolsos netos de organismos internacionales hasta fin de año. En caso de ingresar dichos fondos, el monto necesario acumular se reduciría a u$s1.200 millones.

Sergio Chouza, director de Consultora Sarandí, consideró: “El monto acordado puede ser alcanzado sin grandes inconvenientes. Los mecanismos de salida para lograr el objetivo acordado podrían ser dos. Por un lado, la posibilidad de implementar un nuevo tipo de cambio de preferencia para liquidación de exportaciones incluyendo la soja o algún otro cultivo. A pesar de que la liquidación no se acercaría a los u$s8.000 millones de septiembre, puede aparecer una oferta de diferentes productos. Por otro lado, se puede contemplar la posibilidad acelerar un poco la negociación con los bilaterales para acordar algunas líneas de crédito antes de fin de año, ya que el programa contemplaba desembolsos de multilaterales porque el acuerdo buscaba hacer participar otros organismos por fuera del Fondo Monetario”.

Por su parte, Albornoz señaló que “al ritmo de venta de divisas actual la situación luce muy desafiante”. “Lleva vendidos u$s1.467 millones desde que finalizó el dólar soja, más de un tercio de lo acumulado en septiembre. Si bien el Fondo podría aliviarle la meta anual por segunda vez, una combinación de mayores restricciones a las importaciones, hecho que se observa actualmente producto del cambio de las SIMI al SIRA, sumado a alguna creatividad cambiaria como la del dólar soja para otros sectores podrían terminar de inclinar la balanza a favor del Central. En resumen, si bien la situación luce muy desafiante, todavía hay margen para no incumplirla. La principal condición necesaria para ello es que el Central detenga abruptamente la dinámica de venta de divisas que muestra en noviembre”, planteó.

Asimismo, Sebastián Menescaldi, director en ECO GO, destacó: “El monto total a acumular en el año creo que es factible de cumplirse si hay algún ajuste en diciembre, como la creación de otro dólar soja. Distinto a lo que pasaría en el primer trimestre del año que viene, que el monto a acumular es de u$s5.500 millones, y ahí tenes que cancelar con el fondo bastante más de lo que recibís y también pagar a bonistas, cancelaciones de empresas, etcétera, en un contexto donde se va a haber perdido los dólares de la cosecha fina por la fuerte caída de la producción. La meta de diciembre está cumplida, pero el desafío será todo el año que viene”.