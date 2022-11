LA DOCTORA PEREZ ATENDIÓ UN PARTO EN UNA AMBULANCIA Y EN PLENA RUTA CUANDO UNA MAMÁ ERA TRASLADADA Y EL BEBE ELIGIÓ NACER .

Prueba de esto es la historia que tiene apenas horas, sucedió en nuestro pueblo Maria Teresa y nos llena de felicidad.

Una mamá que llega al hospital local con contracciones, la Doctora Perez comenzaría su guardia a las 8 Am, por lo que aun estaba en su domicilio cuando suena el teléfono, que despertó a toda la familia, incluyendo al pequeño Andy que sabe que cuando llaman al celular de mamá , es una emergencia, por lo tanto la medica le dio un beso apresurado, pero lleno de amor a su hijo y emprendió una marcha rápida al nosocomio, para llegar lo antes posible, sin saber lo que la esperaría.

Al arribo, atiende a su paciente embarazada y ordena el traslado, para que sea atendida por los especialistas,el momento había llegado, acompañando a la mamá junto a la enfermera Selva, suben a la ambulancia y cuando todo estaba listo, el chofer Pablo inicia el viaje hacia el Hospital Alejandro Gutierrez.

La mamá con contracciones mas seguidas, la Doctora que observo que no había tiempo de esperar a llegar. El bebe quería nacer! mientras contenía a su paciente y realizaba el trabajo, el parto natural se daba , la enfermera. selva acompañaba en todo momento, una contracción larga y fuerte, la cabeza del bebe salió y sucedió el milagro mas hermoso , cuando el reloj marco las 8 y 30 AM ,en una ambulancia, en plena ruta , por " la curva de Pastorino" se escucho el llanto del recién nacido.

Perez cambio la respiración en un suspiro de alegría y emoción, la mamá y el bebe estaban bien !

Su profesión le acababa de regalar el mejor de los momentos, había ayudado a traer al mundo una nueva vida, ella dice: "evidentemente Dios pone a prueba a sus mejores guerreros que no dudamos en ayudar a esta mamá a traer al mundo a su bebé"

Llegaron a Venado donde ambos fueron atendidos, se encuentran muy bien.

FELICIDADES A LA MAMÁ, BIENVENIDO BEBE!!!

FELICITACIONES A LA DOCTORA PEREZ , A LA ENFERMERA SELVA Y A PABLO EL CHOFER!!