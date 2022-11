PROCREAR II:COMENZÓ LA INSCRIPCIÓN PARA ACCEDER A LA CASA PROPIA

El Ministerio Territorial y Hábitat confirmó el inicio de la inscripción para el próximo sorteo de Procrear II en 11 provincias. Se podrá acceder a créditos hipotecarios para la compra de 526 viviendas nuevas a pagar en un plazo de hasta 30 años. El formulario estará disponible hasta el 15 de noviembre.

¿Dónde se ubican las viviendas?

Los predios estarán ubicados a lo largo de 27 Desarrollos Urbanísticos en 11 provincias:

Buenos Aires

Chaco

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Mendoza

Misiones

Neuquén

Salta

Santa Cruz

Santa Fe

¿En que ciudades de Santa Fe se realizará el sorteo?

En la provincia, las viviendas que ingresarán al sorteo son: el de la ciudad de Santa Fe - Estación Cambios / Parque Federal y en Rafaela, el complejo ubicado en calle Garibaldi, Suiza, vía existente ramal de enlace F2-CC4 (FF.CC Belgrano Cargas) y B. Anduiza

¿Cómo anotarse en el sorteo de Procrear II?

Desde el 1° de noviembre, las personas podrán inscribirse a través de la página web del Ministerio. Allí, además se encuentran los requisitos necesarios que se deberán cumplir para poder acceder al sorteo.

¿Quiénes pueden acceder al sorteo?

No haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos diez años.

No tener bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios.

Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país y tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

Demostrar, como mínimo, doce meses de continuidad laboral registrada.

No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante el último año, por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.