LA FISCALIA APELA EL RECHAZO DE PRISION PREVENTIVA A DOS IMPUTADOS POR ROBO CALIFICADO

Que son investigados como coautores de un robo calificado cometido en Villa Cañás. Hay un tercer sospechoso que está prófugo. El recurso fue interpuesto en los tribunales de Venado Tuerto por la fiscal Mariana Vidal (Foto), quien está a cargo de la investigación. LOS HECHOS El robo fue cometido alrededor de las 2:00 de la mañana del martes de la semana pasada en inmediaciones de la intersección de la calle 42 y la avenida 49 de Villa Cañás. La fiscal sostuvo que “los imputados y quien está prófugo abordaron de forma violenta a otro hombre con el fin de apoderarse de sus pertenencias ”. Expuso que “lo amedrentaron con una pistola en la cabeza, lo empujaron, lo hicieron caer al piso y le exigieron la entrega de todo el dinero que llevaba consigo”. “Mientras la víctima estaba en el suelo, le propinaron una patada y le sustrajeron un teléfono celular y un juego de llaves”, detalló Vidal. “Luego apuntaron el arma hacia el rostro del hombre agredido y se preguntaron entre sí: ‘¿Qué hacemos? ¿Lo matamos o no?’”, precisó.

Cabe recordar que según manifestó la víctima, el.hecho ocurrió luego de estar unas horas bebiendo juntos. Al retirarse a su hogar fue seguido y atacado por los imputados. Amenazas La representante del MPA mencionó que “el imputado de iniciales PAH es investigado también por un hecho delictivo cometido en julio de este año”. Según relató, “llamó por teléfono a una joven menor de edad con la que había mantenido una relación de pareja, la insultó y la amenazó con hacerle daño”.

Delitos A los dos imputados se les atribuyó la coautoría de robo calificado (por el uso de arma de fuego; y por haber sido cometido en poblado y en banda). A su vez, PAH es investigado como autor de amenazas. RESOLUCIÓN ARBITRARIA Vidal indicó que “a los hombres investigados se les impusieron medidas cautelares no privativas de la libertad que no son suficientes para mitigar los riesgos procesales”. En tal sentido, aseguró que “la resolución de primera instancia es manifiestamente arbitraria y contraria a la ley”. “La libertad de los imputados afecta las garantías constitucionales del principio de legalidad, el debido proceso legal, la debida fundamentación de las resoluciones y el derecho de las víctimas” señaló la funcionaria del MPA. “Lo dispuesto es contrario a los estándares internacionales”, agregó. La fiscal hizo referencia a que “sin contemplar la contundente evidencia expuesta en la audiencia de medidas cautelares, se descartó la probabilidad de autoría del hecho por parte de los imputados”. Al respecto, se remarcó que “además de la sólida declaración de la víctima, hay registros de cámaras de seguridad que dan cuenta de la conducta de los investigados”. Asimismo, se hizo hincapié en que “más allá de que la persona atacada pidió la libertad de los imputados, ese requerimiento no se puede deslindar del temor que expresó tener cuando brindó su testimonio en la audiencia”. Por otro lado, Vidal afirmó que “actualmente, ambos están en condiciones de fugarse y entorpecer la investigación, ya que hay un tercer coautor del ilícito que tiene un pedido de detención vigente” Añadió que “de ser condenados, les corresponderían penas de ejecución efectiva”.